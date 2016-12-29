Philips Series 7100: вечное сияние чистого Ambilight

«Дорогой дедушка, путь все телевизоры в новом году будут с подсветкой Ambilight. От этого всем станет только лучше...» Я бы написал такое письмо, если бы продолжал верить в Деда Мороза. Но Philips все равно вряд ли отдаст свою патентованную технологию кому-то ещё, а в одиночку, наверное, компании сложно будет обеспечить всех желающих. А как было бы здорово, если бы у всех появилось по новому Philips серии 7100! Идеальный был бы подарок на Новый год.

Ambilight

Первая версия этой технологии была реализована в 2004 году. За прошедшие 12 лет разработчики прокачали Ambilight и сменили катодные лампы на цветные светодиоды. Они экономичнее, долговечнее и не так сильно нагреваются. В Philips 7100 (55PUS7101/60) с диагональю 55” по периметру задней панели разместили 35 светодиодов RGB. Они работают плавно и автоматически подстраивают цвет и яркость освещения, чтобы картинка как бы выходила за рамки экрана. Вот лисица бежит по лесу, значит вокруг телевизора будет зеленый фон с оранжевыми сполохами. А вот мультик про пони, и все вокруг переливается цветами радуги. Эффект потрясающий, особенно если выключить свет в комнате и заранее выставить в настройках цвет стен.

Вряд ли кто-то так поступит, но все же Ambilight в настройках ТВ можно выключить полностью. А есть и своего рода промежуточный вариант: равномерная подсветка с трех сторон, которая может работать, даже когда экран телевизора выключен.

Дизайн

Этот телевизор — торжество минимализма, и тут все сделано ради того, чтобы не отвлекаться от Ambilight. Рамка толщиной 1 см да две очень простые ножки по бокам, вот и все. Снизу по центру еще есть лого Philips с подсветкой, но и ее можно полностью отключить.

Зато сзади много интересного. Есть разъем Ethernet, три порта USB для подключения накопителей, четыре HDMI под всякие приставки и ресиверы, аудиовыход для наушников, а также SCART, компонентный и композитный выходы для подключения олдскульных источников сигнала.

Качество картинки

Суперподсветкой позади дисплея дело не ограничивается. Серия телевизоров серия Philips 7100 примечательна прежде всего разрешением Ultra HD. С этой матрицей вы уже готовы к масштабному появлению контента 4K. А он, когда-нибудь, да пойдет в массы.

Разрешение 3840 x 2160 в принципе делает картинку резкой, но в настройках есть еще и набор фирменных технологий Philips. Программно до нужного качества дотягивается даже SD-контент с обычной антенны на крыше. Алгоритмы апскейла хороши — выглядит так, будто канал «Культура» уже давно снимает в 4К. А ещё можно программно устранить шлейфы за быстро движущимися по экрану объектами, сильнее увеличить резкость, подавить шумы и удалить артефакты сжатия, если контент все еще недостаточно качественный. Главное — не переборщить, иначе можно добиться обратного эффекта, когда изображение будет неестественным.

Если найти баланс настроек, интересный и качественный контент, то 4К в сочетании с Ambilight дадут отличный эффект погружения.

Система

Серия 7100 работает под управлением Android TV, и это куда больше, чем обычно бывает у Smart TV. Если среди предустановленного софта чего-то не хватает, в распоряжении пользователя есть магазин приложений Google Play Store с фильмами, музыкой приложениями и играми. Ограничение лишь одно — для скачивания доступен только софт, адаптированный для телевизоров. Но его много: разнообразные программы для доступа к видеосервисам, погодные виджеты, приложения социальных сетей и т.д. Если докупить Bluetooth-геймпад, то можно будет поиграть и в большинство доступных под Android игр.

Забавно, но несмотря на выставленный в настройках русский язык и правильное определение координат, температура все равно выводится на экран по Фаренгейту, а не Цельсию.

Начинка

Девайс построен на чипсете с четырехъядерным процессором и 16 ГБ встроенной памяти для установки приложений Android. С внешним миром помимо проводных соединений Philips 7100 может держать связь по Wi-Fi и Bluetooth. За время тестирования ни разу не было никаких глюков: ничего не зависало и не тупило. Если бы Android-смартфоны так работали, цены бы им не было.

Пульт

В комплекте с умными ТВ Philips на Android идут двусторонние пульты управления. С одной стороны у них классическая панель с блоком для перемещения по меню и набор цифр для ввода номера канала, а с другой — полноценная QWERTY-клавиатура. В быту, кстати, это совершенно не напрягает — можно смело брать пульт в руки и не бояться нажать на кнопки. Все они в меру тугие, чтобы исключить случайные нажатия.

Заключение

Philips 55PUS7101/60 — современный телевизор с высоким качеством картинки и набором smart-функций. Он легко поспорит с «одноклассникам» других брендов, но у ТВ Philips есть весомое преимущество — Ambilight. Это козырь, который бьет все, что угодно. Такого уютного просмотра кино и телевидения ни с одним другим пусть даже трижды умным телевизором не будет. Эта подсветка создает совершенно особую атмосферу, за которую не грех и переплатить. Но что удивительно при прочих равных (55”, 4K) — это самый дешевый вариант на рынке. В Интернете цены на эту модель начинаются от 80 000 рублей.

Эту модель можно купить в таких магазинах, как Эльдорадо, Ситилинк, Холодильнк.ру.

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