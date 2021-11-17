Допустим, Польша и Белоруссия начали воевать без внешней поддержки: кто победит?Подсчитываем, кто чем богат в военном аспекте
Конфликт Минска и Варшавы накаляется с каждым днём и дошёл до такой степени, что в западной прессе поговаривают о переброске военных коалиции НАТО. Причём речь идёт даже о шести сотнях бойцов элитнейшего подразделения армии Великобритании — полка САС. А таких парней отправляют явно не для того, чтобы они стояли и тупили у забора напротив мигрантов с баулами и грудными младенцами, не тот коленкор.
Польское руководство — это не вялые и сонные европейцы из более сытых стран Евросоюза, горячих голов там хватает, и отморожены они отнюдь не меньше чем «бацька». В нашей статье мы попробуем сравнить военный потенциал обеих сторон и подумать над возможным исходом гипотетической войны двух стран, пусть и звучит это пока диковато.
Накануне польский генерал Вальдемар Скшипчак (более польского имени и не представишь) заявил, что Польше хватит 3 дней, чтобы захватить всю Белоруссию. Посчитаем и сравним, насколько заврался генерал, или его слова имеют под собой вес (разумеется, без расчёта включения в конфликт НАТО и России).
Сухопутные войска
Обе державы не морские, и где им ещё воевать как не на земле. Что для этого нужно? Правильно, танки, лёгкая бронетехника, артиллерия, пехота и армейская авиация — вертолёты + (или -) дроны.
Танки
Польша, даром что давно в НАТО, по-прежнему в значительной мере оснащена советскими образцами вооружений, которые сама потихоньку модернизирует, но что касается танков, тут не скупятся — в основе польского ударного кулака немецкие Леопарды-2.
Leopard 2PL — созданный специально под нужды армии Польши Leopard 2 A4, а всего в разных модификациях аналогичных машин у них в районе 250 единиц.
Им будут противостоять свыше 500 танков Т-72, среди которых позднейших модификаций типа Т-72Б3 не более 20.
Играет роль уже просто разрыв поколений. Превосходство немецких кошек над устаревшей советской машиной практически во всём — прежде всего ходовые качества (скорость и маневренность), защищённость, а главное — система управления огнём, прокачанная тепловизорами и полной цифровизацией. Леопарды могут наверняка бить по мишени на ходу по неровной местности: с учётом великолепной стабилизацией 120-мм пушки — цель обречена.
Тут численное превосходство ничего не даст белорусам, полякам даже не пришлось бы подключать свои остатки модернизированных семьдесятдвоек.
Лёгкая бронетехника
В плане БТР и БМП, пожалуй, паритет, в основе у обеих сторон по 1000 устаревших советских бмпэшек, но нюанс в том, что у Белоруссии это БМП-2, а у Польши БМП-1, которые считались устаревшими даже по меркам ещё советской армии. БМП-1 обладает довольно слабой пушкой 73-мм, и архаичной ПТУР Малютка.
Почему у поляков так много БМП-1? Да потому что она их производила по лицензии как BWP, и наштамповала столько, что пока не торопится от них отказаться, хотя и давно пора. От БМП-2, особенно позднейших исполнений она отстаёт заметно, хотя на этой базе поляки много экспериментируют. Особенно отстаёт вариативностью противотанковых ракет (да, там всё ещё Малютка).
PGZ/NCBR
Только в сентябре 2021 года поляки представили первое серьёзное обновление своей БМП, но и то, речь по большому счёту о дотягивании до стандартов БМП-2. Собственная же БМП нового поколения Borsuk ещё на испытаниях, и говорить о ней всерьёз ещё рано.
По БТР, Белоруссия тоже впереди, 650 машин от БТР-70 до БТР-82А, которые начали поступать в страну в сентябре из РФ. Против них Польша даст чуть больше 500 модификаций Россомах, своих БТР на базе финского колёсного бронированного шасси. Бронирование Россомах едва соответствует стандарту STANAG — 3, что значит, что выдержать она способна лишь калибр 12,7-мм на дистанциях свыше 200 метров.
Боевое оснащение польской Россомахи идентично БТР-82А, а в позднейшей версии Scipio вообще российское (производится в Словакии по лицензии). Правда, планировалось их переоснастить под ПТРК Спайк (Spike LR), но сколько машин в итоге ими оказалось оснащено, неизвестно.
По бронеавтомобилям сравнивать тяжело, у поляков тут густая солянка от Хамви первых поколений, до украинских Дозоров, а из собственных разработокСкорпион-3 на базе Хонкера фирмы Daewoo для контингентов в Ираке и Афганистане (порядка 90 единиц). В конечном итоге, основное разведывательно-дозорное средства — это БРДМ-2 (которые у белорусов служат под мобильные шасси для ПТРК Конкурс) в количестве 237 штук.
bte.by
Белорусский парк бронеавтомобилей скромен, но тем не менее представлен вполне серьёзными собственными разработками типа Volat V1, а также китайскими вариациями Хамви, и машинами посерьёзнее, претендующими на статус MRAP. Обе стороны не сильно ценят современные тенденции по развитию или закупке броневиков этого стандарта.
Артиллерия
Если Белоруссия оснащена классическими для РФ артиллерийскими системами ещё советского образца (впрочем, вполне актуальными на сегодня), то Польша постепенно обновляла почти аналогичный парк. В основе у поляков конечно 362 единицы САУ Гвоздика, но постепенно закупались и довольно популярные чехословацкие САУ Дана 152-мм, которые не так давно повоевали в Карабахе на стороне азербайджанцев.
Из собственных разработок — AHS Krab, аналог американской САУ М-109 с гаубицей натовского стандарта 155-мм. Хотя собственного там не так уж и много, в основе шасси южнокорейской САУ K9 Thunder, а турельный комплекс от британской гаубицы AS-90. Но полякам было важно самим освоить производство, таким образом планировалось создать 5 артиллерийских дивизионов с Крабами по 24 единицы в каждом, правда, пока удалось более-менее укомплектовать три дивизиона порядка 72 САУ.
У белорусов с тяжёлыми САУ всё куда серьёзнее, 125 самоходных гаубиц Акация, 72 самоходная пушка 2С5 Гиацинт, а завершает список 12 единиц уже российских САУ Мста-С. Так же и с РСЗО, у поляков лишь лёгкие аналоги БМ-21 Град, как советского образца, так и польские и чешские вариации на тему, порядка 200 единиц. Белорусские руки подлиннее, их парк Градов дополнен 36 РСЗО Ураган, и 40 Смерч, кроме того сябры постепенно осваивают собственную тяжёлую РСЗО Полонез, аналогичную Смерч. Количество пока всего меньше дюжины, но и для белорусского ВПК это не шутка.
ВВС и ПВО
В плане авиации и средств противодействия наблюдается баланс. Небольшое превосходство польских воздушных средств нивелируют 16 дивизионов С-300П и С-300В, а к ним ещё 4 дивизиона ЗРК Бук и 6 дивизионов ЗРК Оса. Польша из высотных ЗРК обладает лишь 20 установками морально устаревших ЗРК Куб (предшественник Буков), что примерно 2 дивизиона, которые планируют заменить в следующем году, а остальное представлено теми же дивизионными ЗРК Оса и лёгкими ракетными и пушечными ЗСУ и ЗРК для прикрытия лишь сухопутных подразделений.
Оснащение поляков американскими системами Пэтриот пока остаются только планами.
К парку советских МиГ-29 в 32 машины поляки добавили 48 американских F-16, а кроме того прикупили ещё 32 штуки F-35, что уже совсем не шутки. Забавно, но при этом у поляков почти нет ударной армейской авиации, то есть вертолётов — весь парк составляют транспортные и многоцелевые машины типа Ми-8/17 или аналогичные им PZL W-3 Sokół.
Белорусы ответят им 32 МиГ-29, и порядка 16 Су-30СМ. Вертолётный парк очень скромен, всего 20 единиц многоцелевых Ми-8 (в том числе высотных МТВ-5), но с другой стороны порядка 12 Ми-24, которые в то же время вряд ли сделают погоду, так как у поляков всё довольно неплохо как раз с зенитными комплексами малого радиуса.
Обращает на себя внимание, что ни те, ни другие особенно не заморочены так популярными сегодня БПЛА, располагая лишь небольшим количеством разведывательных лёгких аппаратов.
По итогам
- На стороне поляков остаётся численное преимущество (105 тыс. военных против 50 тыс. у Белоруссии, при схожем количестве резервистов), но, несмотря на это, трудно говорить об их превосходстве, если судить по оснащению. Переходный период от армии советского образца, типичной для восточного блока, к армии стандарта НАТО очень неприлично затянулся. Польская пехота даже от АК пока не может отказаться, и в вооружениях заметна солянка из систем очень разных доктрин и оружейных школ, что усложнит как управление ими, так и обслуживание.
- Белорусская армия в общем и целом оснащена не хуже, и представляет собой демо-версию армии российской, и конечно более однородна. Можно говорить о том, что военный конфликт сегодня всё же менее нужен Польше, так как через 5-10 лет она смогла бы полностью перестроиться и перевооружиться новейшими образцами, и, даже уступая численностью военной техники, превосходить восточного соседа качеством.
belvpo.com
Наше сравнение вооружённых сил этих двух стран почти шуточное (не шуточная, увы, разыгрывается ситуация) — все прекрасно понимают, что конфликт только между этими странами едва возможен без втягивания НАТО и РФ, а это позволяет рассчитывать на то, что военные пресс-службы обеих стран только покрасуются перед журналистами. А вы как думаете?