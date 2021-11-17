Допустим, Польша и Белоруссия начали воевать без внешней поддержки: кто победит?

Накануне польский генерал Вальдемар Скшипчак (более польского имени и не представишь) заявил, что Польше хватит 3 дней, чтобы захватить всю Белоруссию. Посчитаем и сравним, насколько заврался генерал, или его слова имеют под собой вес (разумеется, без расчёта включения в конфликт НАТО и России).

Сухопутные войска

Обе державы не морские, и где им ещё воевать как не на земле. Что для этого нужно? Правильно, танки, лёгкая бронетехника, артиллерия, пехота и армейская авиация — вертолёты + (или -) дроны.

Танки

Польша, даром что давно в НАТО, по-прежнему в значительной мере оснащена советскими образцами вооружений, которые сама потихоньку модернизирует, но что касается танков, тут не скупятся — в основе польского ударного кулака немецкие Леопарды-2.

Leopard 2PL — созданный специально под нужды армии Польши Leopard 2 A4, а всего в разных модификациях аналогичных машин у них в районе 250 единиц.

Им будут противостоять свыше 500 танков Т-72, среди которых позднейших модификаций типа Т-72Б3 не более 20.