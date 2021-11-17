10 самых бесполезных программ на Windows 10, от которых стоит избавиться

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10 самых бесполезных программ на Windows 10, от которых стоит избавитьсяЕсли на Windows 7 они были необходимы, то на 10-й версии - уже нет
Пользователь Overclockers под ником Zystax поделился подборкой популярных утилит, которые для Windows 10 уже не подходят.
Как считает автор, список базовых программ для Windows 7 и Windows 10 всё же отличается. Связано это с усовершенствованием системы. Поэтому некоторые утилиты лучше будет удалить. О них - ниже.
- CCleaner. Используется для очистки системы от «мусора». На самом деле «Очистка диска» на Windows 10 способна сделать это быстрее: её можно запустить, если щёлкнуть правой кнопкой мыши по логическому диску и выбрать её в появившемся списке. Кроме того, у CCleaner были проблемы с безопасностью.
- DAEMON Tools. Теперь операционная система Windows 10 способна самостоятельно эмулировать приводы и монтировать в них файлы образов дисков. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по образу и нажать «Подключить».
- DriverPack Solution и другие сборники драйверов. Обновлённая система Windows 10 может также скачивать и устанавливать нужные драйверы. А если вы будете устанавливать Windows без доступа к интернету, то лучше будет загрузить необходимые драйверы на флешку, так как вместе с DriverPack Solution устанавливаются и другие бесполезные программы типа DriverPack Cloud.
- μTorrent. Эта программа стала просто небезопасной. В ней появилась реклама, а также её уличали в майнинге криптовалют на компьютерах пользователей. В качестве альтернативы можно скачать QBittorrent, которая бесплатная и удобная.
- MediaGet. Торрент-клиент, благодаря которому можно сразу смотреть контент, а не ждать окончания его скачивания. Но при этом данная программа крайне неудобна: в ней есть реклама, она предлагает установить ненужные расширения, заменить домашнюю страницу в браузере и пр. К тому же фильм можно начать смотреть до конца загрузки и в QBittorrent.
- WinRAR. Есть более удобные подобные программы, которые не будут предлагать приобретение лицензии. Например, 7-Zip.
- Revo Uninstaller и другие «удаляльщики» программ. На самом деле они избавляются лишь от пустых папок, *.INI-файлов и нескольких строчек в реестре, которые никак не влияют на скорость работы системы.
- IObit Smart Defrag и прочие дефрагментаторы. В настоящее время Windows 10 может дефрагментировать жесткие диски сама, а благодаря SSD-накопителям скоростные параметры HDD уже для многих пользователей не играют такой важной роли, как раньше. Среди SSD автор советует приобрести что-то вроде WD Blue WDS500G2B0A на 500 ГБ, WD Blue WDS100T2B0A на 1 ТБ или Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW на 1 ТБ.
- Браузер Opera. Сейчас возможности этого браузера довольно ограниченны, хотя раньше им многие пользовались из-за VPN. В целом, как считает пользователь, проще скачать другой браузер.
- Avast Antivirus и другие бесплатные антивирусы. Лучше предоставить эту работу «Защитнику Windows» (Microsoft Defender): он работает незаметно и без рекламы. Кроме того, Vice Motherboard и PCMag в прошлом году обнаружили, что Avast собирает и передаёт данные о пользователях различным компаниям: Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и пр.
Источник: Overclockers