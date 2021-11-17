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10 самых бесполезных программ на Windows 10, от которых стоит избавиться

Если на Windows 7 они были необходимы, то на 10-й версии - уже нет

Пользователь Overclockers под ником Zystax поделился подборкой популярных утилит, которые для Windows 10 уже не подходят.