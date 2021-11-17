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10 самых бесполезных программ на Windows 10, от которых стоит избавиться

Если на Windows 7 они были необходимы, то на 10-й версии - уже нет
Пользователь Overclockers под ником Zystax поделился подборкой популярных утилит, которые для Windows 10 уже не подходят.
10 самых бесполезных программ на Windows 10, от которых стоит избавиться

Как считает автор, список базовых программ для Windows 7 и Windows 10 всё же отличается. Связано это с усовершенствованием системы. Поэтому некоторые утилиты лучше будет удалить. О них - ниже.

  1. CCleaner. Используется для очистки системы от «мусора». На самом деле «Очистка диска» на Windows 10 способна сделать это быстрее: её можно запустить, если щёлкнуть правой кнопкой мыши по логическому диску и выбрать её в появившемся списке. Кроме того, у CCleaner были проблемы с безопасностью.
  1. DAEMON Tools. Теперь операционная система Windows 10 способна самостоятельно эмулировать приводы и монтировать в них файлы образов дисков. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по образу и нажать «Подключить».
  1. DriverPack Solution и другие сборники драйверов. Обновлённая система Windows 10 может также скачивать и устанавливать нужные драйверы. А если вы будете устанавливать Windows без доступа к интернету, то лучше будет загрузить необходимые драйверы на флешку, так как вместе с DriverPack Solution устанавливаются и другие бесполезные программы типа DriverPack Cloud.
  1. μTorrent. Эта программа стала просто небезопасной. В ней появилась реклама, а также её уличали в майнинге криптовалют на компьютерах пользователей. В качестве альтернативы можно скачать QBittorrent, которая бесплатная и удобная.
  1. MediaGet. Торрент-клиент, благодаря которому можно сразу смотреть контент, а не ждать окончания его скачивания. Но при этом данная программа крайне неудобна: в ней есть реклама, она предлагает установить ненужные расширения, заменить домашнюю страницу в браузере и пр. К тому же фильм можно начать смотреть до конца загрузки и в QBittorrent.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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  1. WinRAR. Есть более удобные подобные программы, которые не будут предлагать приобретение лицензии. Например, 7-Zip.
  1. Revo Uninstaller и другие «удаляльщики» программ. На самом деле они избавляются лишь от пустых папок, *.INI-файлов и нескольких строчек в реестре, которые никак не влияют на скорость работы системы.
  1. IObit Smart Defrag и прочие дефрагментаторы. В настоящее время Windows 10 может дефрагментировать жесткие диски сама, а благодаря SSD-накопителям скоростные параметры HDD уже для многих пользователей не играют такой важной роли, как раньше. Среди SSD автор советует приобрести что-то вроде WD Blue WDS500G2B0A на 500 ГБ, WD Blue WDS100T2B0A на 1 ТБ или Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0BW на 1 ТБ.
  1. Браузер Opera. Сейчас возможности этого браузера довольно ограниченны, хотя раньше им многие пользовались из-за VPN. В целом, как считает пользователь, проще скачать другой браузер.
  1. Avast Antivirus и другие бесплатные антивирусы. Лучше предоставить эту работу «Защитнику Windows» (Microsoft Defender): он работает незаметно и без рекламы. Кроме того, Vice Motherboard и PCMag в прошлом году обнаружили, что Avast собирает и передаёт данные о пользователях различным компаниям: Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и пр.
Источник: Overclockers
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