Афганцы разметили в приложении для информирования о катастрофах блокпосты "Талибана"*Среди жителей Кабула становится популярным Ehtesab
Приложение Ehtesab, говорится в тексте, сейчас набирает среди граждан Афганистана всё большую популярность. Оно в режиме реального времени сообщает о возможных угрозах со стороны "Талибана".
Его основатель Сара Вахеди, которая вынуждена была покинуть страну и перебраться в Канаду, отмечает, что сотрудники Ehtesab просматривают социальные сети, записи с аккаунтов пользователей, а затем рассылают информацию людям.
При этом данные пользователи получают в зашифрованной форме. То есть, например, там может говориться, что в определённом районе есть контрольно-пропускной пункт, рядом с которым образовалась пробка (вместо сообщения об угрозах боевиков).
Вахеди подчёркивает, что пытается делать всё, чтобы помочь остальным работникам выбраться из Афганистана. В целях безопасности все их фотографии были удалены из социальных сетей и с сайта приложения.
В планах у генерального директора Ehtesab сейчас распространение приложения среди как можно большего числа пользователей. И важно, чтобы это было сделано безопасно - без привлечения внимания сторонников "Талибана".
*Террористическая организация, запрещена в РФ.