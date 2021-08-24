Приложения
Сегодня в 20:00

Афганцы разметили в приложении для информирования о катастрофах блокпосты "Талибана"*

Среди жителей Кабула становится популярным Ehtesab
Издание New York Post выяснило, как граждане Кабулы пытаются обезопасить друг друга.
Афганцы разметили в приложении для информирования о катастрофах блокпосты "Талибана"*

Приложение Ehtesab, говорится в тексте, сейчас набирает среди граждан Афганистана всё большую популярность. Оно в режиме реального времени сообщает о возможных угрозах со стороны "Талибана".

Его основатель Сара Вахеди, которая вынуждена была покинуть страну и перебраться в Канаду, отмечает, что сотрудники Ehtesab просматривают социальные сети, записи с аккаунтов пользователей, а затем рассылают информацию людям.

Афганцы разметили в приложении для информирования о катастрофах блокпосты "Талибана"*

При этом данные пользователи получают в зашифрованной форме. То есть, например, там может говориться, что в определённом районе есть контрольно-пропускной пункт, рядом с которым образовалась пробка (вместо сообщения об угрозах боевиков).

Вахеди подчёркивает, что пытается делать всё, чтобы помочь остальным работникам выбраться из Афганистана. В целях безопасности все их фотографии были удалены из социальных сетей и с сайта приложения.

В планах у генерального директора Ehtesab сейчас распространение приложения среди как можно большего числа пользователей. И важно, чтобы это было сделано безопасно - без привлечения внимания сторонников "Талибана".

*Террористическая организация, запрещена в РФ.