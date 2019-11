Активисты потребовали уничтожить приложение учёных для определения гомосексуальности

Так, появившееся буквально в прошлом месяце приложение How Gay Are You (“Насколько ты гей” — прим ред.) вызвало по-настоящему штормовой шквал возмущений со стороны не только простых людей и активистов, но также и некоторых ученых. Общественность не только назвала How Gay Are You самой отвратительной и худшей идеей, которая могла прийти в голову разработчиков программы, но также добились ее удаления с сайта, где изначально приложение было представлено.

Эксперты считают, что информация, гласящая о том, что какой-либо признак обусловлен генетически, в конечном итоге может привести к формированию враждебного отношения к определенным группам людей, а также усиливать определенные предрассудки, возникающие по отношению к ним.