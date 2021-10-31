Блогер рассказал о товарах на Ozon с обманом в описании

Блогер рассказал о товарах на Ozon с обманом в описанииХотя при обнаружении несоответствия покупатель может сразу же вернуть товар
Алексей Надёжин заказал на Ozon два товара: USB-хаб и будильник. После получения посылки выяснилось, что они по некоторым характеристикам отличаются от тех, что указаны на онлайн-платформе.
Специалист подчеркнул, что Ozon, Wildberries и т.п. - это не собственно магазины, а огромные площадки, где размещают для продажи свои продукты различные производители. Сами же компании и составляют описания товаров. Конечно, мошенников стараются блокировать, но ведь за всеми уследить невозможно, говорит автор. Кроме того, любой товар покупатель имеет право вернуть в течение 30 дней.
Что касается полученной блогером посылки, то некоторые заявленные как на упаковке, так и на сайте параметры в ходе работы оказались неверными. Так, у часов, как отметил сам продавец, должен быть бесшумный механизм, плавный ход. Однако пришёл покупателю будильник с совершенно обычным механизмом, в котором секундная стрелка перемещается скачками раз в секунду с громким щелчком. А ещё ложной оказалась характеристика корпуса: он пластиковый, а не силиконовый.
Второй товар - USB-хаб. Согласно описанию, это должен был быть USB 3.0, а вот на коробке самого товара написано было другое - USB 2.0. К тому времени когда автор собрался писать отзыв, в продавец исправил название товара (там появилось просто «USB-хаб»), а вот в описании убрал не всё, что относится к версии 3.0: остались фразы «со сверхвысокой скоростью передачи данных до 5 Гбит / с», «Ultra Speed USB».
Исходя из всего вышесказанного, Алексей Надёжин советует при получении подобного «дефектного» товара оформлять возврат. Также можно написать на Ozon отзыв с фото той части продукта, которая не соответствует описанию.