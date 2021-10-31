Блогер рассказал о товарах на Ozon с обманом в описании

Алексей Надёжин заказал на Ozon два товара: USB-хаб и будильник. После получения посылки выяснилось, что они по некоторым характеристикам отличаются от тех, что указаны на онлайн-платформе.

Специалист подчеркнул, что Ozon, Wildberries и т.п. - это не собственно магазины, а огромные площадки, где размещают для продажи свои продукты различные производители. Сами же компании и составляют описания товаров. Конечно, мошенников стараются блокировать, но ведь за всеми уследить невозможно, говорит автор. Кроме того, любой товар покупатель имеет право вернуть в течение 30 дней.

Что касается полученной блогером посылки, то некоторые заявленные как на упаковке, так и на сайте параметры в ходе работы оказались неверными. Так, у часов, как отметил сам продавец, должен быть бесшумный механизм, плавный ход. Однако пришёл покупателю будильник с совершенно обычным механизмом, в котором секундная стрелка перемещается скачками раз в секунду с громким щелчком. А ещё ложной оказалась характеристика корпуса: он пластиковый, а не силиконовый.