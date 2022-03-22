Четыре магазина приложений на замену Google Play

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Четыре магазина приложений на замену Google PlayО них рассказал пользователь iXBT.com
Владельцы Android-смартфонов на самом деле могут пользоваться для загрузки приложений не только Google Play. В статье - несколько вариантов, позволяющих выбрать и скачать на своё мобильное устройство любую программу.
Существуют, как отмечает автор статьи, несколько аналогов Google Play, которыми вполне могут воспользоваться владельцы смартфонов на Android.
- Фирменные магазины производителей. Подобные есть у многих смартфонов. Причём они сразу же «вшиты» в операционную систему аппаратов. Например, это Huawei AppGaller (Huawei и Honor), Galaxy Store (Samsung), Lenovo Store (Lenovo), Mi Store (Xiaomi). Для того чтобы скачать оттуда приложения, нужно лишь зарегистрироваться.
- Amazon AppStore. Содержит более 300 тысяч различных приложений. Правда, в этом магазине всё на английском. Многие программы также не поддерживают русский язык.
- F-Droid. Аналог Google PLay, но на английском языке. Включает в себя только бесплатные программы с официальным лицензированием. Также здесь можно найти много игр.
- Mobile9. Этот магазин содержит не только собственно приложения, но и музыки, обои, темы и пр. С помощью этого приложения можно удобно скачивать любые файлы, а также общаться с другими пользователями после регистрации. Русский язык здесь - на уровне Google Translate.