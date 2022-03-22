Четыре магазина приложений на замену Google Play

О них рассказал пользователь iXBT.com

Владельцы Android-смартфонов на самом деле могут пользоваться для загрузки приложений не только Google Play. В статье - несколько вариантов, позволяющих выбрать и скачать на своё мобильное устройство любую программу.