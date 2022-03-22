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Четыре магазина приложений на замену Google Play

О них рассказал пользователь iXBT.com
Владельцы Android-смартфонов на самом деле могут пользоваться для загрузки приложений не только Google Play. В статье - несколько вариантов, позволяющих выбрать и скачать на своё мобильное устройство любую программу.
Четыре магазина приложений на замену Google Play

Существуют, как отмечает автор статьи, несколько аналогов Google Play, которыми вполне могут воспользоваться владельцы смартфонов на Android.

  1. Фирменные магазины производителей. Подобные есть у многих смартфонов. Причём они сразу же «вшиты» в операционную систему аппаратов. Например, это Huawei AppGaller (Huawei и Honor), Galaxy Store (Samsung), Lenovo Store (Lenovo), Mi Store (Xiaomi). Для того чтобы скачать оттуда приложения, нужно лишь зарегистрироваться.
  1. Amazon AppStore. Содержит более 300 тысяч различных приложений. Правда, в этом магазине всё на английском. Многие программы также не поддерживают русский язык.
Четыре магазина приложений на замену Google Play
  1. F-Droid. Аналог Google PLay, но на английском языке. Включает в себя только бесплатные программы с официальным лицензированием. Также здесь можно найти много игр.
  1. Mobile9. Этот магазин содержит не только собственно приложения, но и музыки, обои, темы и пр. С помощью этого приложения можно удобно скачивать любые файлы, а также общаться с другими пользователями после регистрации. Русский язык здесь - на уровне Google Translate.
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