Эксперт объяснила, почему приложения для поддержания психического здоровья дают лишь временный результат

Эксперт объяснила, почему приложения для поддержания психического здоровья дают лишь временный результатОни не способны заменить настоящую психотерапию
Специальные приложения, позволяющие снизить стресс и сделать терапию увлекательной, на самом деле не так эффективны, как можно подумать. Они предлагают человеку выполнить несколько задач для достижения какой-либо цели, вознаграждая его в самом приложении значками или полосками. В некоторых программах пользователи даже могут выбирать, с чем бороться: депрессией, беспокойством и т.п. Специалист Ханна Зивин подчёркивает, что подобные приложения предлагают только поиграть, но не могут провести с человеком глубокую терапевтическую работу.
Да, такие программы на время создают у человека ощущение, что ему стало лучше. Но лишь на короткий срок. Тестирование одного из первых чат-ботов ELIZA, который специально был запрограммирован на поддержание диалога с пользователем в качестве психотерапевта, показало, что люди чувствовали себя лучше после разговора с ним, даже если понимали, что это лишь программа и её ответы предсказуемы. Это временное ощущение можно сравнить с тем, как человеку при перевязке раны становится лучше, но если ему нужна операция, то улучшение не продлится долго.
Как заключает специалист, подобные приложения на самом деле могут нанести вред. Они собирают множество личных данных и способны помешать человеку обратиться за полноценной психологической помощью, когда он будет в ней действительно сильно нуждаться.