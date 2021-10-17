Эксперт объяснила, почему приложения для поддержания психического здоровья дают лишь временный результат

Специальные приложения, позволяющие снизить стресс и сделать терапию увлекательной, на самом деле не так эффективны, как можно подумать. Они предлагают человеку выполнить несколько задач для достижения какой-либо цели, вознаграждая его в самом приложении значками или полосками. В некоторых программах пользователи даже могут выбирать, с чем бороться: депрессией, беспокойством и т.п. Специалист Ханна Зивин подчёркивает, что подобные приложения предлагают только поиграть, но не могут провести с человеком глубокую терапевтическую работу.

Да, такие программы на время создают у человека ощущение, что ему стало лучше. Но лишь на короткий срок. Тестирование одного из первых чат-ботов ELIZA, который специально был запрограммирован на поддержание диалога с пользователем в качестве психотерапевта, показало, что люди чувствовали себя лучше после разговора с ним, даже если понимали, что это лишь программа и её ответы предсказуемы. Это временное ощущение можно сравнить с тем, как человеку при перевязке раны становится лучше, но если ему нужна операция, то улучшение не продлится долго.