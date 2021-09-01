Эксперт перечислил причины отказаться от браузера Google Chrome

Даже новая технологии Privacy Sandbox, FLoC (обезличенное отслеживание действий) не решат проблему полностью, подчёркивает автор. Сейчас существует слишком большое количество разных трекеров и брокеров данных, которые не позволят обеспечить полную конфиденциальность информации о пользователях.

Ранее представители Google заявляли, что FLoC обеспечивает лучшую защиту информации, чем индивидуальное межсайтовое отслеживание. Сейчас они сообщили, что это не так. По словам сотрудников компании, для конфиденциальности достаточно, чтобы были поверхности с цифровыми отпечатками пользователей.

Из-за того, что включение FLoC в работу браузера и отказ от файлов cookie отложены компанией на несколько лет, по словам Brave, браузер будет отслеживать действия и собирать информацию о пользователях минимум до 2023 года.

Таким образом, заключает Зак Доффман, Google сможет обеспечить конфиденциальность данных пользователей браузера, если найдёт другой способ продажи рекламы.

Владельцам продукции Apple эксперт советует использовать Safari. Кроме того, у операционной системы компании есть функция Private Relay.

Тем, у кого стоит ОС, Доффман предлагает обратиться к Brave, Mozilla, DuckDuckGо. Либо пользоваться Google Chrome, но в режиме инкогнито.