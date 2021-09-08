Эксперт предупредил о колоссальном объёме слежки в приложении соцсети Facebook

Эксперт предупредил о колоссальном объёме слежки в приложении соцсети FacebookИ это должно стать причиной для отказа от Facebook Messenger
У Facebook есть 4 проекта: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. При этом функции у первого и последнего похожи на первый взгляд, но на самом деле это не так. Автор материала Зак Доффман утверждает, что гораздо безопаснее пользоваться WhatsApp хотя бы потому, что он собирает не так много личных данных и защищён шифрованием на всех устройствах.
Facebook Messenger по сравнению с WhatsApp позволяет искать других пользователей и сразу связываться с ними, а также собирает личные данные человека по умолчанию. Хотя Facebook и уверяет, что собирается вместе с шифрованием сообщений ввести технологию защиты от нежелательных контактов (что актуально, например, для детей), когда пользователь сам будет решать, кто получит доступ к чатам, списку контактов и прочей информации, это, по словам журналиста, не лучшая идея.
Более того, шифрование само по себе не будет обеспечивать полную защиту. Потому что Facebook всё равно знает о пользователях всё и способен самостоятельно заполнить эти "пробелы". То есть содержание сообщений закрыто от компании, а все остальные данные - нет.
WhatsApp постоянно развивается и совершенствуется. А недавно появилась возможность пользоваться приложением напрямую с нескольких устройств. Пока что она запущена в бета-версии. Тем не менее Доффман уверен: как только выйдет полное обновление WhatsApp, лучше всего вместо Facebook Messenger начать пользоваться им.