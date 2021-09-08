Эксперт предупредил о колоссальном объёме слежки в приложении соцсети Facebook

У Facebook есть 4 проекта: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. При этом функции у первого и последнего похожи на первый взгляд, но на самом деле это не так. Автор материала Зак Доффман утверждает, что гораздо безопаснее пользоваться WhatsApp хотя бы потому, что он собирает не так много личных данных и защищён шифрованием на всех устройствах.

Facebook Messenger по сравнению с WhatsApp позволяет искать других пользователей и сразу связываться с ними, а также собирает личные данные человека по умолчанию. Хотя Facebook и уверяет, что собирается вместе с шифрованием сообщений ввести технологию защиты от нежелательных контактов (что актуально, например, для детей), когда пользователь сам будет решать, кто получит доступ к чатам, списку контактов и прочей информации, это, по словам журналиста, не лучшая идея.