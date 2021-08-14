Эксперты рассказали, какие данные передаёт iPhone при оплате через приложения

Эксперты рассказали, какие данные передаёт iPhone при оплате через приложенияАвтор habr.ru проанализировал, что владельцы айфонов сообщают продавцу при покупке
Apple Pay применяется, рассказывает автор, если мы оплачиваем материальный продукт или услугу. А вот цифровой контент приобретается с помощью In-App Purchase.
В первом случае до покупки (т.е. до подтверждения её оплаты) продавец видит наш тип карты, примерный адрес (индекс, страну, область, город), название банка. После подтверждения доступной становится новая информация: имя и фамилию, электронную почту, номер телефона, название платёжной системы и название карты с последними четырьмя цифрами её номера, точный адрес доставки и платёжный адрес. Ну и также продавец имеет право узнать у банка-эквайера IP, страну, где находится банк, имя владельца карты, маскированный номер карты и срок истечения её действия.
А при покупке электронной версии книги, подписки на сервис мы остаёмся анонимными. Да, продавец получает часть данных, но в обезличенной форме. То есть невозможно узнать, что приобрели товар конкретно мы. Итак, в этом случае продавец может узнать дату первой установки приложения, список всех покупок и информацию о том, что средств для оплаты недостаточно.