Эксперты рассказали, какие данные передаёт iPhone при оплате через приложения

Apple Pay применяется, рассказывает автор, если мы оплачиваем материальный продукт или услугу. А вот цифровой контент приобретается с помощью In-App Purchase.

В первом случае до покупки (т.е. до подтверждения её оплаты) продавец видит наш тип карты, примерный адрес (индекс, страну, область, город), название банка. После подтверждения доступной становится новая информация: имя и фамилию, электронную почту, номер телефона, название платёжной системы и название карты с последними четырьмя цифрами её номера, точный адрес доставки и платёжный адрес. Ну и также продавец имеет право узнать у банка-эквайера IP, страну, где находится банк, имя владельца карты, маскированный номер карты и срок истечения её действия.