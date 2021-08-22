Энтузиаст перечислил плюсы и минусы российских онлайн-кинотеатров

Kinopoisk HD. Достоинства сервиса Александр перечислил такие: низкая цена на подписку, наличие "Яндекс.Музыки", возможность выбрать альтернативную звуковую дорожку ("Кубик в кубике"). А вот недостатков у "Кинопоиска" оказалось больше всего: нельзя выбирать качество воспроизведения (из-за этого проверить, есть ли 4К, невозможно), отсутствует полноценный каталог, мало фильмов, нет HDR, есть только стереозвук.

В итоге автор пришёл к выводу: для просмотра фильмов в 4К и со звуком 5,1 эти сервисы не подходят. Такие результаты пока что могут дать иностранные приложения типа Amazon, Netflix и пр.