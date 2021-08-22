Энтузиаст перечислил плюсы и минусы российских онлайн-кинотеатров

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Энтузиаст перечислил плюсы и минусы российских онлайн-кинотеатровИ поделился опытом пользованиями ими
Автор портала DTF рассказал, есть ли смысл приобретать подписку на сервисы IVI, OKKO и Kinopoisk HD для Android TV.
Как отметил Александр, причиной приобрести подписку на онлайн-сервисы стала покупка телевизора Sony KD-55XH9077 с Android TV. После включения и проверки работы самого устройства пользователь перешёл к тестированию кинотеатров.
- IVI. Из плюсов - систематизированный каталог фильмов и сериалов, возможность выбор качества изображения и наличие HDR. Главным же минусом стал звук: есть доступ только к стерео-версии, нельзя выбрать альтернативную озвучку и получить доступ к звуковой дорожке 5,1. В техподдержке автору сказали, что над улучшением звука компания работает.
- ОККО. Со звуком 5,1 здесь в отличие от предыдущего сервиса оказалось у блогера всё хорошо, а вот выбрать другую озвучку всё так же было нельзя. Все плюсы, кроме каталога, у OKKO совпали с предыдущим онлайн-кинотеатром: подробного каталога воспроизводимых видео автор не обнаружил.
- Kinopoisk HD. Достоинства сервиса Александр перечислил такие: низкая цена на подписку, наличие "Яндекс.Музыки", возможность выбрать альтернативную звуковую дорожку ("Кубик в кубике"). А вот недостатков у "Кинопоиска" оказалось больше всего: нельзя выбирать качество воспроизведения (из-за этого проверить, есть ли 4К, невозможно), отсутствует полноценный каталог, мало фильмов, нет HDR, есть только стереозвук.
В итоге автор пришёл к выводу: для просмотра фильмов в 4К и со звуком 5,1 эти сервисы не подходят. Такие результаты пока что могут дать иностранные приложения типа Amazon, Netflix и пр.