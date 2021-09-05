Энтузиаст поделился методом избавления от ненужных приложений, которые не удаляются

Первым делом, рассказывает пользователь, он попытался избавиться от приложений через переход в безопасный режим. Подход этот не сработал: варианта "Удалить" среди свойств приложений так же не было. Более того, некоторые настройки после возврата в обычный режим сбились. Поэтому без веских причин использовать этот режим автор не советует.

Далее пользователь привёл инструкцию, следование которой поможет успешно стереть ненужные приложения. Перед началом всех операций нужно на ПК скачать Android Debug Bridge, а на смартфон - App Inspector (есть в Google Play).

Подключить телефон к компьютеру и при необходимости установить драйвера. На смартфоне при этом должна быть разрешена отладка устройства по USB. Для получения доступа к этому режиму надо активировать раздел "Для разработчиков" ("Настройки" - "О телефоне" - быстро не менее 10 раз нажать на "Номер сборки" до появления сообщения "Режим отладки включён" - ввести код устройства для подтверждения операции).

Понять, распакован ли архив с программой Android Debug Bridge в диске C. Хотя автор говорит, что это не принципиально.