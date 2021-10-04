Instagram уличили в поддержке "пиратства"Об этом заявили в Ассоциации по защите авторских прав в интернете
В Роскомнадзор поступило обращение от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), сообщает "Лайф" со ссылкой на материал газеты "Ведомости". В письме представители ассоциации просят привлечь к административной ответственности компанию Facebook за их отказ удалять ссылки на "пиратские" книги. Глава АЗАПИ Максим Рябыко добавил, что, согласно данным ассоциации, во втором квартале 2021 года Instagram вошла в тройку интернет-площадок с наибольшим числом ссылок на нелегальные копии литературных произведений.
В АЗАПИ также отметили: "Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом".