Как купить товары в интернете дешевле благодаря COVID-карантину

Как купить товары в интернете дешевле благодаря COVID-карантинуИ о чём необходимо помнить при этом
Многие магазины сейчас открыты лишь онлайн. Чтобы привлечь больше покупателей, они запускают скидки на все или некоторые товары. И этом действительно стоит воспользоваться. Но нужно знать несколько тонкостей.
Часто новым клиентам предлагают скидки, и это отличный шанс что-то приобрести по сниженной цене. Также можно, по словам Анны Бодровой, старшего аналитика ИАЦ «Альпари», подписаться на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций и скидок.
Поскольку доставка может быть платной и дорогой, лучше всего заказывать вещи совместно с кем-то: друзьями, родственниками и т.п. А ещё доступные предложения можно найти в сообществах в соцсетях: есть специальные группы, где сообщают о снижении цен на популярные бренды.
Сэкономить поможет и кешбэк. В онлайн-магазинах предусмотрена такая система, и, как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, так можно сократить расходы даже на 10 процентов. Из других вариантов - использование специальных купонов на скидку, карт с кешбэком, участие в программе лояльности магазина.
Ещё можно обратиться к агрегаторам интернет-площадок, советует Сергей Бобрик, старший PR-менеджер коммуникационного агентства B&C. Вы можете выбрать наиболее подходящее предложение от любого из продавцов. Только необходимо также почитать отзывы о магазине и внимательно изучить само предложение от продавца.
Потратить меньше позволит система трейд-ин. Она действует так: человек приносит старый товар, а взамен получает скидку на новый. Хотя, конечно, есть вариант и просто продать старую вещь.
Главное при покупке в интернете - тщательно изучать сайт, на котором вы что-либо покупаете. Всегда есть вероятность наткнуться на мошенников. Необходимо узнать заранее о возможности и условиях возврата товара и денежных средств (если товар не подойдёт), а также стараться избегать магазинов, которые просят предоплату. Внимательно отнестись стоит к покупке, если цена на товар чересчур низкая. А ещё, как отмечает Пётр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners, нельзя переводить деньги на карту физическим лицам.