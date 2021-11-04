Как купить товары в интернете дешевле благодаря COVID-карантину

Многие магазины сейчас открыты лишь онлайн. Чтобы привлечь больше покупателей, они запускают скидки на все или некоторые товары. И этом действительно стоит воспользоваться. Но нужно знать несколько тонкостей.

Часто новым клиентам предлагают скидки, и это отличный шанс что-то приобрести по сниженной цене. Также можно, по словам Анны Бодровой, старшего аналитика ИАЦ «Альпари», подписаться на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций и скидок.

Поскольку доставка может быть платной и дорогой, лучше всего заказывать вещи совместно с кем-то: друзьями, родственниками и т.п. А ещё доступные предложения можно найти в сообществах в соцсетях: есть специальные группы, где сообщают о снижении цен на популярные бренды.