Как объединить все облачные хранилища в одно

Если вы храните файлы сразу на нескольких облачных сервисах, то вы точно задумывались об объединении этих хранилищ. И действительно, было бы гораздо удобнее, если бы всё находилось в одном месте. По словам пользователя iXBT.com, подобное может обеспечить приложение «Диск-О». Его необходимо установить на компьютер с Windows или MacOS.

Это приложение даёт возможность быстро перемещать файлы из одного сервиса в другой, а также объединить эти сервисы. После установки программы вы сможете подключить до 13 облачных сервисов. Когда вы добавите сервисы в программе, они станут доступны и в «Проводнике» на компьютере. Прямо из «Проводника» все файлы в сервисах можно редактировать или создавать.