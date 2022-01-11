Как обезопасить себя от нового способа мошенничества через «Госуслуги»Отвечают эксперты
В 2022 году начнёт действовать Постановление Правительства РФ, благодаря чему граждане России смогут совершать сделки с недвижимостью через «Госуслуги». Вместо посещения нотариуса теперь можно будет самостоятельно (через «Личный кабинет») распоряжаться любым имуществом. Взамен обычной подписи можно будет использовать электронную (правда, её надо будет заранее получить в специальном центре).
Вместе с тем многие юристы и эксперты в сфере недвижимости отмечают, что у подобного нововведения есть недостатки. Так, нередко становится известно о случаях мошенничества, когда злоумышленники взламывают аккаунты, включая аккаунт на «Госуслугах». Это означает, что если человек столкнётся с этим и у него не будет бумажной документации, то доказать правоту ему будет сложно.
По словам полковника юстиции Алексея Птицына, в большинстве случаев мошенники используют методы социальной инженерии (в ходе разговора убеждают человека что-либо сделать). В итоге от имени человека злоумышленники оформляют сделки, берут кредит.
Автор статьи перечисляет три способа защиты от таких ситуаций.
- Установка двухфакторной аутентификации на «Госуслугах». Нужно в «Личном кабинете» настроить всё так, чтобы при входе мошенникам понадобился ещё и код, который придёт на номер владельца.
- Отправка в Росреестр заявления о включении электронной почты в личные данные. Это необходимо сделать заранее. Тогда все уведомления об изменениях в «Личном кабинете», будут приходить на данную почту.
- Запрет на совершение действий с недвижимостью без личного участия. Наложить этот запрет вправе любой собственник. Для этого нужно обратиться в кадастровую палату либо МФЦ. После этого даже при наличии доверенности осуществить сделку без присутствия собственника не получится. При этом, как подчёркивает автор, нужно указать, что данный запрет распространяется и на действия, которые совершаются с применением ЭЦП (электронной цифровой подписи).
Тем не менее надёжной защиты от такого мошенничества сейчас ещё нет, говорит риелтор Галина Смирнова.