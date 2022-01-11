Как обезопасить себя от нового способа мошенничества через «Госуслуги»

В 2022 году начнёт действовать Постановление Правительства РФ, благодаря чему граждане России смогут совершать сделки с недвижимостью через «Госуслуги». Вместо посещения нотариуса теперь можно будет самостоятельно (через «Личный кабинет») распоряжаться любым имуществом. Взамен обычной подписи можно будет использовать электронную (правда, её надо будет заранее получить в специальном центре).

Вместе с тем многие юристы и эксперты в сфере недвижимости отмечают, что у подобного нововведения есть недостатки. Так, нередко становится известно о случаях мошенничества, когда злоумышленники взламывают аккаунты, включая аккаунт на «Госуслугах». Это означает, что если человек столкнётся с этим и у него не будет бумажной документации, то доказать правоту ему будет сложно.