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Как перенести все данные с Google Drive на «Яндекс.Диск»

Объясняет пользователь портала iXBT.com
Сейчас однозначно имеет смысл подстраховаться и перенести все файлы и вообще всю информацию с Google Drive на облачный сервис «Яндекс.Диск». О том, как это сделать быстро, рассказывает автор статьи на iXBT.com.
Как перенести все данные с Google Drive на «Яндекс.Диск»

Пока что, замечает автор, удалять все данные с Google Drive не стоит. Но в качестве подстраховки лучше скопировать всё и поместить на другой сервис - например, «Яндекс.Диск». В целом это вполне неплохой вариант, в том числе и в плане стоимости тарифов.

Сначала нужно подготовить данные к копированию. Для того чтобы выполнить все эти действия, необходимо перейти на главный сайт Google и войти в параметры своего аккаунта. Далее нужно нажать на «Данные и конфиденциальность», а затем на «Скачать данные».

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Далее вам станет доступен список, где будут различные сервисы, приложения, данные из которых можно будет перенести или сохранить. Нужно выбрать нужные и подождать. Скорость копирования будет зависеть от скорости интернета.

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После этого можно будет загружать всё на «Яндекс.Диск». Чтобы переместить туда все файлы, нужно либо нажать на «Загрузить» и выбрать нужные данные, либо просто переместить при помощи мышки необходимые папки и файлы. Скорость загрузки также зависит от скорости вашего интернета.

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Источник: iXBT.com
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