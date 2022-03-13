Как перенести все данные с Google Drive на «Яндекс.Диск»

Пока что, замечает автор, удалять все данные с Google Drive не стоит. Но в качестве подстраховки лучше скопировать всё и поместить на другой сервис - например, «Яндекс.Диск». В целом это вполне неплохой вариант, в том числе и в плане стоимости тарифов.

Сначала нужно подготовить данные к копированию. Для того чтобы выполнить все эти действия, необходимо перейти на главный сайт Google и войти в параметры своего аккаунта. Далее нужно нажать на «Данные и конфиденциальность», а затем на «Скачать данные».