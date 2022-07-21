Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone

По словам ведущего канала IT-HERE на YouTube, существуют три работающих способа установки «СберБанка Онлайн» на айфон. Как известно, это приложение было удалено из AppStore, поэтому скачать и установить его оттуда уже нельзя.

Через устройство, где уже установлен «СберБанк Онлайн». Помимо этого устройства, вам нужен будет компьютер и программа iMazing (скачивается она и на Windows, и на MacOS бесплатно). При этом важно, чтобы версии iOS на обоих айфонах был схожими: например, iOS 15 и iOS 14. Смартфон с установленным приложением нужно подключить к ПК и открыть iMazing на компьютере. Далее следует выбрать нужно устройство, перейти в «Управление приложениями», во вкладку «Медиатека» и ввести в поиске «Сбербанк». После того как вы найдёте это приложение, кликните на него правой кнопкой мыши и выберите «Загрузить в библиотеку», а затем в этом же списке - «Экспорт» и сохранить файл в «Загрузках». Далее необходимо отключить это устройство от ПК и подключить то, на которое вы хотите установить приложение.

Точно так же нужно зайти в программу iMazing, выбрать подключенное устройство, перейти в «Управление приложениями». Затем внизу окна, справа от кнопки «Удалить», нажмите на стрелочку, а после этого - на «Установить файл .IPA». Выбрать нужно при этом приложение Сбера. После установки «СберБанк Онлайн» появится на вашем айфоне. Но вам также нужно будет попросить владельца телефона, с которого вы скачали приложение, ввести данные для входа, так как связано приложение будет именно с этим смартфоном, а не с вашим.