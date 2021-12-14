Как в Telegram делиться видеостикерами

Иногда хочется отправить собеседнику в Telegram не только стикеры и изображения, но и что-то другое, более оригинальное. В этом помогут видеостикеры, которые довольно легко найти.

Для этого нужно зайти в необходимый чат/группу. Ввести @viavidbot и после него поставить пробел. В итоге будет предложено множество видео с различным описанием. Можно нажать на любое, и оно отправится. Кроме того, через пробел можно для облегчения процесса поиска добавить стикеры или какое-то слово.

Кроме того, подобным образом можно искать не только видео. Есть специальные Inline-боты (позволяющие быстро запросить нужную информацию) для поиска и отправки гифок (@gif ), видео с YouTube (@vid), изображений из «Яндекса» (@pic), картинок из Bing (@bing), ссылки на материал из «Википедии» (@wiki), фильма из IMDB (@imdb) и пр.