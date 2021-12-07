Как в Windows 11 перейти со стандартного браузера Edge на любой другой

С выходом Windows 11 поменять стандартный браузер Edge на другой стало гораздо сложнее, чем раньше. Прежде всего, потому, что в настройках теперь необходимо выбирать для каждого из расширений (html, .htm, http и пр.) браузер по умолчанию отдельно. Однако даже в этом случае система будет при открытии ссылок запускать Edge. Исправить эту проблему можно при помощи метода, описанного ниже.

Изменение браузера Windows 11 по умолчанию в настройках

Перейдите в меню настроек приложений по умолчанию. Проще всего это сделать, если ввести в поиске «Приложения по умолчанию» и выбрать самый верхний результат. Также можно перейти в меню через «Настройки» -> «Приложения» -> «Приложения по умолчанию».

Прокрутите вниз и выберите браузер, который вы хотите установить по умолчанию.

Прокрутите вниз до HTTPS. После этого нажмите на наименование текущего браузера по умолчанию.

В окне выберите необходимый браузер. Нажмите «ОК».