Как в Windows 11 перейти со стандартного браузера Edge на любой другой

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Как в Windows 11 перейти со стандартного браузера Edge на любой другойРассказывает пользователь Overclockers
При переходе на Windows 11 возникают определённые сложности со сменой браузера со стандартного Edge на другой. Разобраться в этом помогает пользователь hilnur20012.
С выходом Windows 11 поменять стандартный браузер Edge на другой стало гораздо сложнее, чем раньше. Прежде всего, потому, что в настройках теперь необходимо выбирать для каждого из расширений (html, .htm, http и пр.) браузер по умолчанию отдельно. Однако даже в этом случае система будет при открытии ссылок запускать Edge. Исправить эту проблему можно при помощи метода, описанного ниже.
Изменение браузера Windows 11 по умолчанию в настройках
- Перейдите в меню настроек приложений по умолчанию. Проще всего это сделать, если ввести в поиске «Приложения по умолчанию» и выбрать самый верхний результат. Также можно перейти в меню через «Настройки» -> «Приложения» -> «Приложения по умолчанию».
- Прокрутите вниз и выберите браузер, который вы хотите установить по умолчанию.
- Прокрутите вниз до HTTPS. После этого нажмите на наименование текущего браузера по умолчанию.
- В окне выберите необходимый браузер. Нажмите «ОК».
- Сделайте пункты 3 и 4 ещё раз для .htm и .html.
Установка браузера по умолчанию для поиска и новостей
Для того чтобы установить необходимый браузер вместо стандартного для новостей и поиска, загрузите программу EdgeDeflector.
- Скачайте и установите EdgeDeflector. Используйте для загрузки любой браузер, кроме Edge. После этого нажмите на «Подробнее», «Всё равно выполнить». В результате программа установится.
- Перейдите в меню приложений по умолчанию.
- Нажмите на EdgeDeflector.
- Кликните по Microsoft Edge под заголовком Micosoft-Edge.
- Выберите вариант «Всё равно переключить».
- Нажмите на EdgeDeflector, а затем «ОК» во всплывающем меню.
Источник: Overclockers