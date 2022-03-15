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Как вернуть поисковую систему «Яндекса» в браузер Firefox

Объясняет пользователь iXBT.com
В обновлении от 14 марта 2022 года в браузере Firefox исчезла возможность добавления поиска «Яндекса» и по умолчанию оказался установлен поисковик Google. Но есть один способ исправить это. О нём - в статье.
Как вернуть поисковую систему «Яндекса» в браузер Firefox

По словам автора, вернуть поисковую систему «Яндекса» можно в Firefox довольно просто. Для этого нужно немного «порыться» на сайте производителя Mozilla. Метод в целом заключается в том, чтобы добавить поисковик из адресной панели этого браузера.

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Сначала нужно в браузере зайти на сайт «Яндекса». Далее - нажать правой кнопкой мыши на этот адрес, а затем выбрать в меню «Добавить "Яндекс"».

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После этого «Яндекс» появится в меню выбора поисковой системы.

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Далее необходимо зайти в «Настройки» и в «Поиск». Нужно выбрать «Яндекс» в качестве поисковика.

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Для решения проблемы можно также убрать автоматическую установку обновлений. Сделать это нужно через «Настройки».

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Источник: iXBT.com
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