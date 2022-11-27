Хотите прочитать удалённое сообщение в мессенджере? Есть один простой способ это сделать

Хотите прочитать удалённое сообщение в мессенджере? Есть один простой способ это сделатьИ для этого не надо скачивать дополнительные приложения
Если у вас смартфон на операционной системе Android, то вы можете легко читать удалённые сообщения в мессенджерах. Сделать это можно через настройки устройства.
Фото: Flash Fixers
Итак, чтобы прочитать удалённое сообщение в чате мессенджера, вам нужно зайти в настройки смартфона, который работает на операционной системе Android 11.
Если у вас «чистый» Android, то перейдите в разделы «Приложения и уведомления» - «Уведомления» - «История уведомлений» (см. ниже). Далее выберите «Включить историю уведомлений».
На смартфонах некоторых брендов этот список пунктов может расшириться. К примеру, на Realme вам нужно в настройках выбрать «Уведомления и строка состояния», затем «Управление уведомлениями», далее - «Больше» и «Журнал уведомлений» (см. изображения ниже).
Также ниже вы можете ознакомиться с примером того, как просматривать удалённые сообщения в чате.