Хотите прочитать удалённое сообщение в мессенджере? Есть один простой способ это сделать

Итак, чтобы прочитать удалённое сообщение в чате мессенджера, вам нужно зайти в настройки смартфона, который работает на операционной системе Android 11.

Если у вас «чистый» Android, то перейдите в разделы «Приложения и уведомления» - «Уведомления» - «История уведомлений» (см. ниже). Далее выберите «Включить историю уведомлений».