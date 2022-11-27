Приложения
11:24, 27 ноября 2022
1 мин.

Хотите прочитать удалённое сообщение в мессенджере? Есть один простой способ это сделать

И для этого не надо скачивать дополнительные приложения

Если у вас смартфон на операционной системе Android, то вы можете легко читать удалённые сообщения в мессенджерах. Сделать это можно через настройки устройства.

Хотите прочитать удалённое сообщение в мессенджере? Есть один простой способ это сделать

Фото: Flash Fixers

Итак, чтобы прочитать удалённое сообщение в чате мессенджера, вам нужно зайти в настройки смартфона, который работает на операционной системе Android 11.

Если у вас «чистый» Android, то перейдите в разделы «Приложения и уведомления» - «Уведомления» - «История уведомлений» (см. ниже). Далее выберите «Включить историю уведомлений».

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На смартфонах некоторых брендов этот список пунктов может расшириться. К примеру, на Realme вам нужно в настройках выбрать «Уведомления и строка состояния», затем «Управление уведомлениями», далее - «Больше» и «Журнал уведомлений» (см. изображения ниже).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Также ниже вы можете ознакомиться с примером того, как просматривать удалённые сообщения в чате.

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