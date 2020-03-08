Китайская компания продаст американцам приложение для знакомств геев из-за давления со стороны США

Стоимость сделки составит $608 млн. 98,59% акций Grindr получит компания San Vicente Acquisition из штата Делавэр.

Как сообщают СМИ, службы национальной безопасности США опасались, что китайское правительство может использовать приложение для того, чтобы шантажировать американцев.

Китайская компания Beijing Kunlun Tech приобрела контрольный пакет акций Grindr в 2016 году и выкупила оставшуюся часть спустя два года. Данное приложение работает по принципу Tinder: с помощью геопозиционирования пользователи могут просматривать профили других пользователей, находящихся поблизости.