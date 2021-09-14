Китайские интернет-сервисы будут отслеживать действия фанатов

Среди тех, кто согласился подписать конвенцию, - китайские соцсети Weibo, Douyin и Kuaishou. Есть в этом списке и другие популярные сервисы: Today's Toutiao, Xiaohongshu и пр.

Об ужесточении контроля за гражданами в Сети и удалении из интернета ненужной информации, напомнила Александра Шамбилова, в Китае заявили в августе 2021 года.