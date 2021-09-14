Китайские интернет-сервисы будут отслеживать действия фанатов

Китайские интернет-сервисы будут отслеживать действия фанатовЭто станет ещё одним шагом по усилению контроля местных властей над интернетом
Ряд китайских интернет-платформ, говорится в тексте, опубликовал "Конвенцию о самодисциплине". Согласно тексту документа, теперь будут отслеживаться посты и сообщения пользователей - поклонников знаменитостей. Если по вине фаната произойдёт конфликт между поклонниками, будет организован сбор денег для продвижения звёзд или запланировано несогласованное собрание фанатов, то его действия в интернете будут ограничены вплоть до удаления аккаунта.
Среди тех, кто согласился подписать конвенцию, - китайские соцсети Weibo, Douyin и Kuaishou. Есть в этом списке и другие популярные сервисы: Today's Toutiao, Xiaohongshu и пр.
Об ужесточении контроля за гражданами в Сети и удалении из интернета ненужной информации, напомнила Александра Шамбилова, в Китае заявили в августе 2021 года.