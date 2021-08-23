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Сегодня в 14:02

Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложении

Оказалось, что можно удалить только приложение
Пользователь портала vc.ru рассказал о попытке удаления личного аккаунта в приложении магазина "Ситимобил".
Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложении

Причина, по которой автор решил сменить аккаунт, - номер телефона, которым он уже не пользовался. С вопросом об удалении всех данных вместе с аккаунтом он обратился в техподдержку.

Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложении

В поддержке пользователю сообщили, что удалить сам аккаунт нельзя. Единственный вариант - удалять само приложение со смартфона, а перед этим убрать личную информацию и данные о картах из аккаунта и выйти из него.

Представитель компании также заверил, что все данные будут удалены после выхода из аккаунта и удаления приложения.

Из этого автор сделал несколько выводов: номер телефона изменить в аккаунте невозможно, организация "Ситимобил" не может удалять персональные данные клиентов, а также не "очищает" аккаунты через определённое количество времени после выхода из них.