Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложении

В поддержке пользователю сообщили, что удалить сам аккаунт нельзя. Единственный вариант - удалять само приложение со смартфона, а перед этим убрать личную информацию и данные о картах из аккаунта и выйти из него.

Представитель компании также заверил, что все данные будут удалены после выхода из аккаунта и удаления приложения.

Из этого автор сделал несколько выводов: номер телефона изменить в аккаунте невозможно, организация "Ситимобил" не может удалять персональные данные клиентов, а также не "очищает" аккаунты через определённое количество времени после выхода из них.