Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложении

Клиент "Ситимобил" поделился сложностями с удалением аккаунта в приложенииОказалось, что можно удалить только приложение
Причина, по которой автор решил сменить аккаунт, - номер телефона, которым он уже не пользовался. С вопросом об удалении всех данных вместе с аккаунтом он обратился в техподдержку.
В поддержке пользователю сообщили, что удалить сам аккаунт нельзя. Единственный вариант - удалять само приложение со смартфона, а перед этим убрать личную информацию и данные о картах из аккаунта и выйти из него.
Представитель компании также заверил, что все данные будут удалены после выхода из аккаунта и удаления приложения.
Из этого автор сделал несколько выводов: номер телефона изменить в аккаунте невозможно, организация "Ситимобил" не может удалять персональные данные клиентов, а также не "очищает" аккаунты через определённое количество времени после выхода из них.