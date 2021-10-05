На Ozon можно будет бронировать и выкупать алкоголь

Уже сейчас, как отмечает vc.ru со ссылкой на The Bell, компания Ozon зарегистрировала юридическое лицо "Озон алко". Представители организации заявляют, что они планируют получить лицензию, разрешающую продажу алкогольных напитков. Однако дистанционно приобрести их будет нельзя. Но в будущем, если законы это разрешат, то алкогольный ассортимент компании расширится.