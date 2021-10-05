На Ozon можно будет бронировать и выкупать алкоголь

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На Ozon можно будет бронировать и выкупать алкогольДля этого компания собирается получить лицензию
Портал vc.ru сообщил о нововведении в онлайн-магазине Ozon.
Уже сейчас, как отмечает vc.ru со ссылкой на The Bell, компания Ozon зарегистрировала юридическое лицо "Озон алко". Представители организации заявляют, что они планируют получить лицензию, разрешающую продажу алкогольных напитков. Однако дистанционно приобрести их будет нельзя. Но в будущем, если законы это разрешат, то алкогольный ассортимент компании расширится.
Согласно российскому законодательству, сейчас интернет-магазины могут только разрешать покупателям бронировать товары и затем забрать из пункта выдачи поставщика. Также при этом нужно подтверждать возраст с помощью паспорта. В настоящее время подобная услуга тестируется Ozon с августа 2020 года совместно с магазином Simple Wine.