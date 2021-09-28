На OZON покупатель нашёл поддельные товары для мотоциклистов

На OZON покупатель нашёл поддельные товары для мотоциклистовЭто вещи популярного бренда Fox Racing
27 сентября автор решил зайти на OZON и неожиданно обнаружил там странные наименования у товаров бренда Fox Racing. Названия "Велогетры FOX" и "Мотоботы FOX" говорили как минимум о том, что сервис толком не проверяет продукты зарубежных производителей. При этом указать на то, что с товаром что-то не так, нельзя: единственный вариант - указать на ошибку в описании или характеристиках.
Одному покупателю всё же удалось оставить отзыв о товаре и написать о том, что это подделка. В итоге OZON ответил ему, что на товары из-за рубежа они не обязаны получать сертификат, который подтверждал бы качество продукции, а затем предложил оформить возврат.
При этом если поискать, добавляет пользователь, то на Ozon Global можно найти подделки и других производителей. Например, Leatt или Thor.