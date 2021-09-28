На OZON покупатель нашёл поддельные товары для мотоциклистов

Одному покупателю всё же удалось оставить отзыв о товаре и написать о том, что это подделка. В итоге OZON ответил ему, что на товары из-за рубежа они не обязаны получать сертификат, который подтверждал бы качество продукции, а затем предложил оформить возврат.

При этом если поискать, добавляет пользователь, то на Ozon Global можно найти подделки и других производителей. Например, Leatt или Thor.