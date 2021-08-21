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Сегодня в 12:44

На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предприниматели

Это заметил пользователь сервиса
Автор vc.ru и покупатель товаров на Wildberries поделился интересными наблюдениями.
На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предприниматели

Как сообщает автор, на сервисе много продавцов, выступающих как ИП (индивидуальные предприниматели). Вместе с тем некоторые из них согласно официальным документам уже не существуют.

Прийти к такому выводу пользователя заставил случай. В пункт выдачи в срок не просто не пришёл - он даже не был доставлен туда со склада продавца. Выяснилось, что ИП ликвидировали примерно месяц назад. При этом карточки товаров на сервисе активны, можно сделать заказ. То же самое было и в других категориях с другим ИП.

На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предприниматели

В итоге оказалось, что сервис не проверяет информацию о продавцах в ЕГРЮЛ, ФНС.

При этом обращение покупателя в техническую поддержку компании не дало никаких результатов.