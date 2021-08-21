На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предприниматели

Приложения
Сегодня в 12:44
На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предпринимателиЭто заметил пользователь сервиса
Автор vc.ru и покупатель товаров на Wildberries поделился интересными наблюдениями.
Как сообщает автор, на сервисе много продавцов, выступающих как ИП (индивидуальные предприниматели). Вместе с тем некоторые из них согласно официальным документам уже не существуют.
Прийти к такому выводу пользователя заставил случай. В пункт выдачи в срок не просто не пришёл - он даже не был доставлен туда со склада продавца. Выяснилось, что ИП ликвидировали примерно месяц назад. При этом карточки товаров на сервисе активны, можно сделать заказ. То же самое было и в других категориях с другим ИП.
В итоге оказалось, что сервис не проверяет информацию о продавцах в ЕГРЮЛ, ФНС.
При этом обращение покупателя в техническую поддержку компании не дало никаких результатов.