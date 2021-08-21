На Wildberries торгуют несуществующие индивидуальные предприниматели

Как сообщает автор, на сервисе много продавцов, выступающих как ИП (индивидуальные предприниматели). Вместе с тем некоторые из них согласно официальным документам уже не существуют.

Прийти к такому выводу пользователя заставил случай. В пункт выдачи в срок не просто не пришёл - он даже не был доставлен туда со склада продавца. Выяснилось, что ИП ликвидировали примерно месяц назад. При этом карточки товаров на сервисе активны, можно сделать заказ. То же самое было и в других категориях с другим ИП.