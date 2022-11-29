Надоел спам в Telegram? Вот что вам нужно сделать, чтобы избавиться от него

Бывает, что спам в Telegram приходит от бота «Уведомление». Причём для этого не обязательно как-то с ним взаимодействовать. Устранить этого бота тоже можно при помощи настроек внутри Telegram.

Сначала нажмите на иконку бота в заголовке, далее нажмите на три точки, которые находятся в правом верхнем углу. Наконец, выберите пункт «Остановить бота» (см. ниже). После этого этот пункт должен поменяться на «Перезапустить бота».