Надоел спам в Telegram? Вот что вам нужно сделать, чтобы избавиться от него

Надоел спам в Telegram? Вот что вам нужно сделать, чтобы избавиться от негоЭто займёт всего пару минут
Спам теперь можно встретить и в Telegram. Но есть способ избавиться от этого. О нём рассказал пользователь портала iXBT.com.
Фото: Mac Rumors
Если вас начали добавлять в различные незнакомые группы в Telegram, точнее, в спам-группы, то есть способ от этого избавиться. В самом Telegram в главном окне нужно нажать на три полоски, расположенные в левом верхнем углу. Далее перейдите в «Настройки» - «Конфиденциальность» - «Группы и каналы» (см. ниже). Поменяйте в пункте «Кто может добавлять меня в группы?» настройку с «Все» на «Мои контакты».
Бывает, что спам в Telegram приходит от бота «Уведомление». Причём для этого не обязательно как-то с ним взаимодействовать. Устранить этого бота тоже можно при помощи настроек внутри Telegram.
Сначала нажмите на иконку бота в заголовке, далее нажмите на три точки, которые находятся в правом верхнем углу. Наконец, выберите пункт «Остановить бота» (см. ниже). После этого этот пункт должен поменяться на «Перезапустить бота».