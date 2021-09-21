Найдены доказательства автоматической скупки всех работоспособных видеокарт на Avito

Найдены доказательства автоматической скупки всех работоспособных видеокарт на AvitoПоэтому купить их дёшево у пользователя вряд ли получится
Автор материала решил купить на Avito временную видеокарту - на замену той, что находится пока в сервисном центре, то есть Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. Необходимую ему производительность могли дать графические ускорители от GTX 660 (GTX 750) до GTX 1060. Стоимость пользователь установил от 3 тысяч до 15 тысяч рублей. В течение дня он следил за обновлением списка товаров на Avito. Однако даже когда появлялось что-то по выгодной цене (например, GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублей), оно выкупалось через 1-2 минуты и он не успевал даже оформить доставку.
Для того чтобы понять, что происходит, автор создал собственное объявление о продаже. Продавалась модель GTX 770 за 4 тысячи рублей. Через несколько минут ему пришло сообщение от пользователя - мастера по ремонту видеокарт. После этого автор решает удалить своё объявление и создать новое.
Второе объявление было о продаже GTX 780 за 6 тысяч рублей. Буквально через 45 секунд после публикации товар купили через "Авито Доставку". И покупатель после этого сразу же написал пользователю с вопросом о доставке. В профиле этого человека - множество проданных "майнерских" видеокарт.
По итогам этого эксперимента автор Overclockers сделал несколько выводов о графических ускорителях на Avito. Во-первых, приобрести по низкой цене "немайнерскую" видеокарту на Avito почти нереально из-за того, что все такие товары постоянно мониторятся и выкупаются за 1-2 минуты перекупщиками и мастерами по ремонту оборудования. Во-вторых, купить такие карты можно, но лишь в своём городе, без доставки. В-третьих, "майнерские" модели видеокарт купить ещё сложнее из-за того, что за ними "охотятся" ещё больше людей. Наконец, чтобы покупать всё это дёшево, нужно стать таким же, как эти перекупщики. Также всегда можно приобретать видеокарты по среднерыночной стоимости.