Найдены доказательства автоматической скупки всех работоспособных видеокарт на Avito

Автор материала решил купить на Avito временную видеокарту - на замену той, что находится пока в сервисном центре, то есть Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. Необходимую ему производительность могли дать графические ускорители от GTX 660 (GTX 750) до GTX 1060. Стоимость пользователь установил от 3 тысяч до 15 тысяч рублей. В течение дня он следил за обновлением списка товаров на Avito. Однако даже когда появлялось что-то по выгодной цене (например, GTX 1050 Ti за 5 тысяч рублей), оно выкупалось через 1-2 минуты и он не успевал даже оформить доставку.

Для того чтобы понять, что происходит, автор создал собственное объявление о продаже. Продавалась модель GTX 770 за 4 тысячи рублей. Через несколько минут ему пришло сообщение от пользователя - мастера по ремонту видеокарт. После этого автор решает удалить своё объявление и создать новое.