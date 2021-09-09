Названы 10 сервисов для улучшения четкости картинок

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Названы 10 сервисов для улучшения четкости картинокОни помогут быстро обработать фотографии
Пользователь vc.ru Илья Склюев составил подборку сервисов, которые улучшат качество ваших фото.
Всего за несколько кликов вы сможете на этих сайтах обработать фотографии. Есть платные и бесплатные версии сервисов.
- Zyro AI Image Upscaler. Здесь можно бесплатно автоматически отредактировать изображение. Автор отмечает, что качество улучшается в 2 раза.
- Waifu2x. Тоже бесплатный сайт. Причём он работает ещё и над качеством иллюстраций. Перед обработкой нужно выбрать тип изображения: картинка или фото.
- Let’s Enhance. Предоставлены бесплатная и платная версии. Без подписки получится загрузить и улучшить только 5 фотографий.
- AI Image Enlarger. Доступны 6 инструментов для улучшения качества фото. Тоже две версии. Бесплатно в месяц разрешается обрабатывать лишь 8 снимков.
- Deep Image. Здесь доступна опция обработки одновременно нескольких фотографий. Без оплаты улучшаются только 5 изображений.
- Vance AI Image Enlarger. Бесплатно пользователю доступна обработка 3 снимков. В целом их качество, по словам Ильи, становится лучше в 8 раз.
- icons8 AI Image Upscaler. Сделает фото больше в 2-4 раза. Бесплатно улучшить их можно только 3 раза. Дальше придётся платить.
- Crea8tiveAI Photo Refiner. За 10 секунд в 16 раз улучшит фотографию. Одна обработка стоит 4,99 долларов (примерно 366,5 рублей). Также при покупке подписки открываются и другие сервисы для редактирования изображений.
- Upscale Pics. Увеличивает размер изображения в 8 раз. Стоимость подписки - 10 долларов (около 732 рублей) в месяц или 60 долларов (примерно 4 390 рублей) в год.
- Topaz Gigapixel AI. Программа обрабатывает самые разные фото. Может использоваться самостоятельно или как плагин для Photoshop. Есть демо-версия (бесплатная) и полноценная платная за 99,99 долларов (порядка 7 340 российских рублей).