Названы 10 сервисов для улучшения четкости картинок

Всего за несколько кликов вы сможете на этих сайтах обработать фотографии. Есть платные и бесплатные версии сервисов.

Zyro AI Image Upscaler. Здесь можно бесплатно автоматически отредактировать изображение. Автор отмечает, что качество улучшается в 2 раза.

Waifu2x. Тоже бесплатный сайт. Причём он работает ещё и над качеством иллюстраций. Перед обработкой нужно выбрать тип изображения: картинка или фото.

Let’s Enhance. Предоставлены бесплатная и платная версии. Без подписки получится загрузить и улучшить только 5 фотографий.

AI Image Enlarger. Доступны 6 инструментов для улучшения качества фото. Тоже две версии. Бесплатно в месяц разрешается обрабатывать лишь 8 снимков.