Названы 13 сервисов для работы с текстами и изображениями

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Сегодня в 19:27
Названы 13 сервисов для работы с текстами и изображениямиОни помогут быстрее создавать и редактировать контент
Пользователь vc.ru, владелец AMM digital, основатель OnTop Марат Минкин поделился списком онлайн-сервисов, благодаря которым на создание текстов и подбор или обработку фото у вас будет уходить меньше времени.
Самых удобных сайтов, по мнению Марата Минкина, сейчас существует 13.
- Google Trends. Помогает определиться с тематикой текста. Нужно просто ввести в поисковик ключевое слово, и сервис покажет, что чаще всего искали по этой теме люди.
- Livedune. Через анализ постов можно проанализировать деятельность конкурентов в Instagram.
- "Google Таблицы". Позволит создать контент-план для аккаунта.
- Google Docs. Альтернатива Word. Можно использовать голосовой ввод при необходимости.
- retext.ai. Направлен на рерайтинг и перефразирование уже существующих текстов. Можно воспользоваться при нехватке времени на создание своего контента.
- "Яндекс.Переводчик". Достаточно быстро и точно переводит текст. Хотя при этом всё равно этот перевод необходимо редактировать.
- "Орфограммка". Быстро проверит текст на орфографические ошибки и опечатки.
- Главред. С помощью этого сервиса, по словам автора, удобно вычитывать тексты. Также он превращает тексты в информационные (написанные в инфостиле).
- Pinterest. Здесь можно быстро найти изображения для постов в соцсетях.
- Canva. Даёт возможность создавать самую разную графику.
- Inshot . Позволяет смонтировать ролик, добавив к нему понравившуюся музыку.
- Unfold. Это инструмент для работы со stories в Instagram. Позволяет создать и затем сразу опубликовать заготовленный вариант.
- Adobe Photoshop Express. Сможет обработать фото на базовом уровне.