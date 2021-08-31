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Названы 13 сервисов для работы с текстами и изображениями

Они помогут быстрее создавать и редактировать контент
Пользователь vc.ru, владелец AMM digital, основатель OnTop Марат Минкин поделился списком онлайн-сервисов, благодаря которым на создание текстов и подбор или обработку фото у вас будет уходить меньше времени.
Названы 13 сервисов для работы с текстами и изображениями

Самых удобных сайтов, по мнению Марата Минкина, сейчас существует 13.

  1. Google Trends. Помогает определиться с тематикой текста. Нужно просто ввести в поисковик ключевое слово, и сервис покажет, что чаще всего искали по этой теме люди.
  1. Livedune. Через анализ постов можно проанализировать деятельность конкурентов в Instagram.
  1. "Google Таблицы". Позволит создать контент-план для аккаунта.
  1. Google Docs. Альтернатива Word. Можно использовать голосовой ввод при необходимости.
  1. retext.ai. Направлен на рерайтинг и перефразирование уже существующих текстов. Можно воспользоваться при нехватке времени на создание своего контента.
  1. "Яндекс.Переводчик". Достаточно быстро и точно переводит текст. Хотя при этом всё равно этот перевод необходимо редактировать.
  1. "Орфограммка". Быстро проверит текст на орфографические ошибки и опечатки.
Названы 13 сервисов для работы с текстами и изображениями
  1. Главред. С помощью этого сервиса, по словам автора, удобно вычитывать тексты. Также он превращает тексты в информационные (написанные в инфостиле).
  1. Pinterest. Здесь можно быстро найти изображения для постов в соцсетях.
  1. Canva. Даёт возможность создавать самую разную графику.
  1. Inshot . Позволяет смонтировать ролик, добавив к нему понравившуюся музыку.
  1. Unfold. Это инструмент для работы со stories в Instagram. Позволяет создать и затем сразу опубликовать заготовленный вариант.
  1. Adobe Photoshop Express. Сможет обработать фото на базовом уровне.