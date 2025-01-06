Названы 30 лучших YouTube-каналов о смартфонах и компьютерах

Названы 30 лучших YouTube-каналов о смартфонах и компьютерахВозможно, что-то из этого вам понравится
Droider. На этом канале часто рассказывается про технологии, устройство Bluetooth, Wi-Fi и пр.
Rozetked. Максиму Хорошеву удаётся за 12 минут рассказать самое основное, а это не всем дано.
808. На сегодня здесь чаще встречаются общеобразовательные ролики, но есть и видео про смартфоны.
SMART ОБЗОР. Всё подаётся очень ёмко и доступно. При этом рассказывается о смартфонах сбалансированно.
Romancev768. В основном автор канала снимает шортсы, но результат получается очень хороший.
Mark Victorson. Автор этого YouTube-канала проживает в Китае и делает большие обзоры и сравнения смартфонов. Правда, выходят ролики не очень часто.
Dima Viper. Подойдёт тем, кому нужно что-то узнать о смартфонах простым языком.
BIG GEEK. Рассказывают про минусы, положительный опыт пользования гаджетами.
Арсений Петров. Он интересно в целом рассказывает о технологиях, о переходе с обычного смартфона на раскладушку и т. п.
Wylsacom. На этом канале очень простым языком вещают о гаджетах. Самый большой техноблог на российском YouTube.
i-shoppers — обзоры от Саныча. Акцент здесь делают на китайских смартфонах. О них действительно рассказывают очень много.
Premikum. Александр, автор этого YouTube-канала, делает очень интересные видео о фото- и видеовозможностях смартфонов.
Не шарю! Очень познавательный канал о гаджетах.
Павел Хмурчик. Интересный подход к роликам: каждый — об опыте пользования смартфоном в течение недели. Правда, про игры здесь ничего нет.
Mobiletelefon.ru. Здесь нередко встречаются и видео о гаджетах, которые пропускают другие блогеры. Например, о планшете Legion Y700 2025, о роботах-пылесосах и пр.
Parikov Matvey. Его стоит смотреть тем, кто хочет увидеть, как фотографируют китайские смартфоны.
Влад Козыра. Много рассказывает про YouTube, его рост, развитие и т. п.
Thebox — о технике и гаджетах. Интересные видео с юмором.
Quke.ru. Обзоры самых разных смартфонов.
Ромашка. Очень дотошно рассказывают о пользовании гаджетами. Для некоторых это будет большим плюсом.
Техно Гарри. Автор канала очень любит Samsung и много вещает о смартфонах этой фирмы.
PRO Hi-Tech. Здесь очень много роликов про видеокарты, компьютеры, процессоры и т. п.
Польза NET. Даётся сухой взгляд на гаджеты. Это и смартфоны, и наушники, и часы, и многое другое.
ProTech. Много рассказывается на этом канале об экосистеме Apple, системе умного дома.
Alien Technologies. Автор канала делает большие, длинные разборы камер смартфонов.
Mrwhosetheboss. Много сравнений камер смартфонов, их автономности, причём контент сам по себе подаётся очень динамично, весело.
Supersaf. Этот канал тоже в основном специализируется на камерах смартфонов.
TechDroider. Здесь много говорится о нововведениях, фишках разных смартфонов, сравниваются их операционные системы.
CyberJungle. Рассказывается про ИИ, создание роликов с использованием искусственного интеллекта.
Бла Бла Pro Ai. Посвящён канал тому, как работает искусственный интеллект.