Названы 30 лучших YouTube-каналов о смартфонах и компьютерах

Droider. На этом канале часто рассказывается про технологии, устройство Bluetooth, Wi-Fi и пр.

Rozetked. Максиму Хорошеву удаётся за 12 минут рассказать самое основное, а это не всем дано.

808. На сегодня здесь чаще встречаются общеобразовательные ролики, но есть и видео про смартфоны.

SMART ОБЗОР. Всё подаётся очень ёмко и доступно. При этом рассказывается о смартфонах сбалансированно.

Romancev768. В основном автор канала снимает шортсы, но результат получается очень хороший.

Mark Victorson. Автор этого YouTube-канала проживает в Китае и делает большие обзоры и сравнения смартфонов. Правда, выходят ролики не очень часто.

Dima Viper. Подойдёт тем, кому нужно что-то узнать о смартфонах простым языком.

BIG GEEK. Рассказывают про минусы, положительный опыт пользования гаджетами.

Арсений Петров. Он интересно в целом рассказывает о технологиях, о переходе с обычного смартфона на раскладушку и т. п.

Wylsacom. На этом канале очень простым языком вещают о гаджетах. Самый большой техноблог на российском YouTube.

i-shoppers — обзоры от Саныча. Акцент здесь делают на китайских смартфонах. О них действительно рассказывают очень много.

Premikum. Александр, автор этого YouTube-канала, делает очень интересные видео о фото- и видеовозможностях смартфонов.

Не шарю! Очень познавательный канал о гаджетах.