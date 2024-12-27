Названы 4 альтернативных магазина приложений на случай блокировки Google Play в РФ

AppGallery. Это магазин приложений по умолчанию на смартфонах Huawei. Скачать его можно на appgallery.huawei.com. В этом магазине сейчас уже есть более миллиона программ, в том числе приложения российских банков. Также в AppGallery для скачивания не нужно вводить логин и пароль - можно просто зайти и скачать нужную программу.

ApkPure. Официальное приложение одноимённого сайта. Благодаря ему вы сможете найти и установить удалённые из Google Play программы. Начинающим же пользователям лучше этот магазин не скачивать, так как в нём много вводящих в заблуждение реклам. То есть вы пытаетесь скачать одно, то тыкаете в баннер и скачиваете другое. Логиниться тоже здесь не нужно. Но бывают случаи, когда приложения из ApkPure содержат вирусы. Об этом нужно помнить.