Названы 4 альтернативных магазина приложений на случай блокировки Google Play в РФ

Названы 4 альтернативных магазина приложений на случай блокировки Google Play в РФRuStore, AppGallery и другие
AppGallery. Это магазин приложений по умолчанию на смартфонах Huawei. Скачать его можно на appgallery.huawei.com. В этом магазине сейчас уже есть более миллиона программ, в том числе приложения российских банков. Также в AppGallery для скачивания не нужно вводить логин и пароль - можно просто зайти и скачать нужную программу.
ApkPure. Официальное приложение одноимённого сайта. Благодаря ему вы сможете найти и установить удалённые из Google Play программы. Начинающим же пользователям лучше этот магазин не скачивать, так как в нём много вводящих в заблуждение реклам. То есть вы пытаетесь скачать одно, то тыкаете в баннер и скачиваете другое. Логиниться тоже здесь не нужно. Но бывают случаи, когда приложения из ApkPure содержат вирусы. Об этом нужно помнить.
RuStore. Оно тоже скачивается с официального сайта. В нём сейчас находится 37 тысяч программ. Скачивается всё максимально быстро, и в магазине есть все актуальные для российских пользователей приложения. Сюда также встроена бесплатная версия антивируса Касперского, благодаря которой вы можете проверить весь свой смартфон на вирусы в любой момент.
GetApps. Реклама в этом приложении есть, но её немного. Скорость скачивания программ приемлемая. В целом количество приложений здесь достаточное для обычного пользователя. Правда, сам магазин устанавливать сложнее, чем три предыдущих. Также бывает такое, что программа скачивается полностью, но не устанавливается. В этом официальном приложении для Xiaomi не работает функция входа в учетную запись для тех, у кого смартфон не этого бренда, также вы не сможете привязать карту и оплатить приложение.