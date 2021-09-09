Названы 6 причин для отказа от приложения WhatsApp

Приложения
Сегодня в 21:07
Названы 6 причин для отказа от приложения WhatsAppУ него появились проблемы с обеспечением безопасности данных пользователей
"Лайф" объяснил, почему лучше перейти с WhatsApp на другой мессенджер.
Авторы перечислили 6 доводов в пользу удаления WhatsApp со смартфона.
- Глюки приложения, которые почти не исправляются обновлениями. Связано это также с тем, что пользователям сложно найти настройки сохранения контента. А по умолчанию все данные хранятся в памяти телефона.
- Безопасность переписки. В прошлом году эксперты обнаружили несколько уязвимостей. Так, киберисследователь Атул Джаярам выявил ошибку в коде, с помощью которой хакеры могли получить доступ к смартфонам, а журналист Джордан Уилдон сообщил, что через поисковик Google легко найти ссылки на закрытые чаты.
- Расшифровка сообщений. Подозрительные сообщения изучают не работники Facebook, как считалось ранее, а сотрудники какой-то другой компании. При этом для получения доступа к написанному для этого сообщения отключается система безопасности (сквозное шифрование).
- Сбор персональных данных. Авторы предупреждают, что сразу после загрузки Facebook или WhatsApp эти приложения получают доступ к большому количеству информации. Это номер телефона, СМС, записи телефонной книги, фотографии, местоположение, данные сети и устройства.
- Возможность взлома. Об этом говорили Павел Дуров и Илон Маск. А Джефф Безос сам подвергся такой атаке в январе 2020 года из-за того, что сообщение, содержащее вирус, не было отфильтровано системами безопасности WhatsApp.
- Возможность установить шпионское ПО в приложении. Журналисты сравнивают это с одним из эпизодов сериала "Карточный домик", где герои шпионят за другими с помощью специальной программы. И нечто подобное уже случалось с WhatsApp. В 2019 году злоумышленники воспользовались уязвимостью WhatApp и получили доступ к смартфонам нескольких тысяч пользователей.