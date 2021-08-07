Названы причины плохого заработка музыкантов в интернете

Музыканты же долгое время не хотели принимать изменения . В отличие от тех, кто разрабатывает игры, они не смогли адаптироваться к ситуации быстро. Исследования подтверждают, что постепенно интерес людей к дискам, стриминговым сервисам и подобным вещам снижался. В 2019 году они тратили значительно больше денег на игры.

Вместе с тем автор заключает, что монетизация музыки вполне возможна и сейчас, если только её создатели найдут способ, как использовать для этого современные технологии.