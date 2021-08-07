Названы причины плохого заработка музыкантов в интернете

Названы причины плохого заработка музыкантов в интернетеПроблему прокомментировал Крис Диксон
С самого начала, по словам специалиста, создатели видеоигр были на шаг впереди музыкантов с точки зрения адаптации к меняющимся условиям. Вскоре после появления интернета возникли онлайн-игры, стали проводиться стримы. Разработчики придумали, как можно наиболее выгодно организовать продажи игр и дополнений к ним.
Музыканты же долгое время не хотели принимать изменения . В отличие от тех, кто разрабатывает игры, они не смогли адаптироваться к ситуации быстро. Исследования подтверждают, что постепенно интерес людей к дискам, стриминговым сервисам и подобным вещам снижался. В 2019 году они тратили значительно больше денег на игры.
Вместе с тем автор заключает, что монетизация музыки вполне возможна и сейчас, если только её создатели найдут способ, как использовать для этого современные технологии.