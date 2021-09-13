Названы пять лучших альтернатив браузеру Google Chrome

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Названы пять лучших альтернатив браузеру Google ChromeВ некоторых аспектах они превосходят продукт компании Google
Перечислены пять браузеров, которые способны во многом заменить Chrome для пользователей Windows.
У Google Chrome есть определённые недостатки, хотя в целом этот браузер стабилен и безопасен. Например, потребление большого количества оперативной памяти, конфиденциальность данных и ещё некоторые ограничения работы.
Поэтому редактор Techspot Амир Шоам советует перейти на другие веб-обозреватели.
- Brave. Принцип его работы примерно такой же, как у Chrome. При этом он обеспечивает защиту конфиденциальности без изменения параметров. Brave при каждом запуске браузера и заходе на какой-либо сайт отправляет данные на веб-сайты, согласно которым действия выполняет не один пользователь, а разные люди. Также браузер содержит встроенное расширение HTTPS Everywhere, обновляющее многие устаревшие HTTP-запросы до нового безопасного протокола и блокирующее рекламу и трекеры. Ещё здесь есть функция частных окон с Tor, которая позволяет скрыть IP-адрес от посещённых сайтов. При этом сам Brave создаёт собственные рекламные объявления, что является довольно спорным моментом.
- Opera GX. Если нужна не конфиденциальность данных, а возможность закрыть браузер во время игры или независимость от дополнительных расширений, то есть смысл попробовать Opera GX. Это "игровой" вариант обозревателя Opera. А вот если конфиденциальность для пользователя находится на первом месте в списке приоритетов, то Opera не подойдёт.
- Firefox ESR 78. Этот браузер работает не на базе Chromium. При открытии множества вкладок он потребляет гораздо меньше оперативной памяти, чем остальные обозреватели. Он позволяет настраивать уровень защиты от отслеживания, запрещать или разрешать отправлять данные в Mozilla. Кроме того, приятным дополнением здесь является возможность сохранения всей веб-страницы в виде изображения (а не только её видимой пользователю части).
- Vivaldi. Он предлагает множество вариантов настроек на выбор. Можно, например, поменять формат главного меню или поместить вкладки с любой стороны окна. С точки зрения конфиденциальности он считается лучше Chrome и Opera, но хуже Firefox. Дело в том, что этот браузер всё же отслеживает действия пользователя с помощью идентификатора, который находится на компьютере.
- Ungoogled Chromium. Этот вариант подойдёт тем, кому не нравится Google. Однако несмотря на то что Ungoogled отключает многие службы, связанные с Google, он не всегда заменяет их другими. Поэтому нужно хорошо понимать, на какой браузер вы переходите. Кроме того, здесь нет поисковика, функции безопасного просмотра. Решить проблему помогут расширения.