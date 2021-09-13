Названы пять лучших альтернатив браузеру Google Chrome

У Google Chrome есть определённые недостатки, хотя в целом этот браузер стабилен и безопасен. Например, потребление большого количества оперативной памяти, конфиденциальность данных и ещё некоторые ограничения работы.

Поэтому редактор Techspot Амир Шоам советует перейти на другие веб-обозреватели.

Brave. Принцип его работы примерно такой же, как у Chrome. При этом он обеспечивает защиту конфиденциальности без изменения параметров. Brave при каждом запуске браузера и заходе на какой-либо сайт отправляет данные на веб-сайты, согласно которым действия выполняет не один пользователь, а разные люди. Также браузер содержит встроенное расширение HTTPS Everywhere, обновляющее многие устаревшие HTTP-запросы до нового безопасного протокола и блокирующее рекламу и трекеры. Ещё здесь есть функция частных окон с Tor, которая позволяет скрыть IP-адрес от посещённых сайтов. При этом сам Brave создаёт собственные рекламные объявления, что является довольно спорным моментом.