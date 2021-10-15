Названы пять полезных приложений и сервисов для автолюбителей

Приложения
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Названы пять полезных приложений и сервисов для автолюбителейОни помогут и тем, кто только собирается приобрести машину
Пользователь «Хабра» fokus-lop поделился подборкой лучших программ и сайтов для водителей.
Как отметил fokus-lop, перечисленные приложения и онлайн-ресурсы точно помогут водителям в самых разных ситуациях. В том числе при покупке автомобиля.
- «Авто.ру». Здесь можно как присмотреть себе подходящую машину, так и продать свою. Для того чтобы убедиться в подлинности представленной модели, можно посмотреть отчёт о ней (услуга «Отчёт «ПроАвто»). Из других полезных функций - «Хорошая цена» и «Отличная цена» (алгоритмы автоматически оценивают, насколько адекватна цена на тот или иной автомобиль). Последняя названная автором услуга - «Безопасная сделка». Она позволяет покупателю перевести все деньги сначала на счёт Тинькофф, а после подписания договора всю эту сумму получает продавец. То есть до тех пор пока между участниками сделки не будет достигнута договорённость, средства «замораживаются». Сам договор создаётся автоматически.
- Платформа Carl. С помощью этого сервиса можно заказать тест-драйв в любом месте Москвы, передвигаться можно также по любому удобному маршруту. С платформой сотрудничают многие производители: Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Lexus, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Citroen, Subaru, Tesla и др. Из ограничений услуги - нельзя провозить багаж или домашних животных, ехать вместе с водителем может только один пассажир.
- «Все эвакуаторы России». Поможет в случае внезапной поломки машины. Предлагает множество услуг и сервисов на выбор: эвакуация, мелкий ремонт, замена дисков и шин, телемедицина и пр.
- «Госуслуги. Авто». В этом приложении есть почти вся нужная водителю информация. А ещё есть возможность вместо предоставления документов показать сотруднику ГИБДД QR-код, по которому можно узнать все данные об автомобиле. Вскоре добавятся в это приложения и другие нужные документы: сведения о ТО, полис КАСКО, ОСАГО. Также разработчики обещают, что через него можно будет оформлять договоры купли-продажи, европротоколы, а также подавать заявления на обжалование штрафов с камер.
- «Лаборатория умного вождения». Данная экосистема предлагает различные услуги и инструменты для защиты автомобиля и управления им. К примеру, это возможность связаться с охранными компаниями (круглосуточно), отслеживание местоположения машины и других параметров (маршрут, расход топлива, стиль вождения и пр.).