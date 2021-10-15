Названы пять полезных приложений и сервисов для автолюбителей

Как отметил fokus-lop, перечисленные приложения и онлайн-ресурсы точно помогут водителям в самых разных ситуациях. В том числе при покупке автомобиля.

«Авто.ру». Здесь можно как присмотреть себе подходящую машину, так и продать свою. Для того чтобы убедиться в подлинности представленной модели, можно посмотреть отчёт о ней (услуга «Отчёт «ПроАвто»). Из других полезных функций - «Хорошая цена» и «Отличная цена» (алгоритмы автоматически оценивают, насколько адекватна цена на тот или иной автомобиль). Последняя названная автором услуга - «Безопасная сделка». Она позволяет покупателю перевести все деньги сначала на счёт Тинькофф, а после подписания договора всю эту сумму получает продавец. То есть до тех пор пока между участниками сделки не будет достигнута договорённость, средства «замораживаются». Сам договор создаётся автоматически.