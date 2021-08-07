Названы сервисы для проверки "надувательских" цен на Aliexpress

К тому же они полностью безопасны

Если боитесь стать жертвой мошенников, то используйте эти 5 сервисов. Они помогут разобраться, кому из продавцов стоит доверять и какой из множества товаров вы, вероятнее всего, получите.