Названы сервисы для проверки "надувательских" цен на Aliexpress

Приложения
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Названы сервисы для проверки "надувательских" цен на AliexpressК тому же они полностью безопасны
Если боитесь стать жертвой мошенников, то используйте эти 5 сервисов. Они помогут разобраться, кому из продавцов стоит доверять и какой из множества товаров вы, вероятнее всего, получите.
- ALITOOLS.IO - расширение для браузера, которое уведомит, какие скидки настоящие, а какие нет. Также оно показывает рейтинг продавцов и позволяет следить за скидками.
- ALIRADAR.COM предоставит выбор между разными вариантами товаров. Содержит различные обзоры.
- FAKESPOT.COM отгородит от злоумышленников. Позволяет проверить достоверность отзывов и добросовестность продавцов. Можно скачать в виде мобильного приложения или расширения для браузера.
ALIHELPER.COM поможет вам быть в курсе всех изменений цен на товары. Также сервис предлагает пользователям аналоги интересующих их товаров.
SAFE-DEAL.COM - расширение для Google Chrome. Помимо цен, вы сможете познакомиться с рейтингом веб-страниц.
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