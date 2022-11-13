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03:25, 13 ноября 2022
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Обновление Windows 11 замедлило компьютеры во время игр

Ошибка затронула видеокарты и другое оборудование

Пользователи Windows 11, которые установили обновление 22H2, начали массово жаловаться на замедление работы компьютеров во время игр.

Обновление Windows 11 замедлило компьютеры во время игр

Как только начали появляться жалобы, корпорация Nvidia выпустила срочную бета-версию драйвера, который должен был решить проблему замедления. Но в итоге Microsoft признала, что замедление происходит именно из-за обновления и на самом деле затрагивает больший спектр оборудования.

Разработчик Windows 11 сообщил, что ошибка в обновлении влияет на то, что «игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования владельцами компьютеров».

«Некоторые игры и приложения могут иметь более низкую, чем ожидалось, производительность или «дёргаться» картинка в версии 22H2 ОС Windows 11», — говорится в заявлении Microsoft.

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