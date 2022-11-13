Обновление Windows 11 замедлило компьютеры во время игр

Как только начали появляться жалобы, корпорация Nvidia выпустила срочную бета-версию драйвера, который должен был решить проблему замедления. Но в итоге Microsoft признала, что замедление происходит именно из-за обновления и на самом деле затрагивает больший спектр оборудования.

Разработчик Windows 11 сообщил, что ошибка в обновлении влияет на то, что «игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования владельцами компьютеров».

«Некоторые игры и приложения могут иметь более низкую, чем ожидалось, производительность или «дёргаться» картинка в версии 22H2 ОС Windows 11», — говорится в заявлении Microsoft.