Обновление YouTube для Android сломало приложение у многих пользователей

Проблема начала проявляться примерно неделю назад, когда пользователи различных соцсетей начали сообщать о ненадежной работе приложения.

Суть происходящего заключается в том, что при загрузке видео не отображаются описания, комментарии или связанные видео. Через несколько секунд приложение вылетает, и повторное открытие приводит к тому же результату.

Посты в сабреддите YouTube, на форумах Google и в Twitter указывают на то, что проблема решается в новой версии приложения, которая еще не была распространена среди всех пользователей.

Неизвестно, какая именно версия исправляет ошибку, но, по всей видимости, это версия, доступная для бета-тестеров. Также неясно, какая именно версия вызвала проблему.

По данным 9to5Google, на сегодняшний день существует два способа решения ситуации: вернуться к старой версии приложения или установить бета-версию.