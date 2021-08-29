Оценена безопасность приложения TikTok

Оценена безопасность приложения TikTokКак и другие приложения, оно может передавать часть информации о нас
Пользователь портала заявляет, что TikTok может передавать домашний адрес детей (за что он и был оштрафован в 2019 году в США), FaceApp сохраняет фото лица, а приложения для бронирования гостиниц, отелей есть посещённые места, информация о поездках и т.п. Всё это может стать отличной возможностью для хакеров из других стран узнать, например, общие психологические характеристики граждан.
Но опасность TikTok и похожих приложений не только в этом. С помощью них (то есть их алгоритмов) можно влиять на общественное мнение. Кроме того, в китайском законе о национальной разведке есть фразы, которые означают, что компании должны собирать разведывательные данные на случай, если в будущем они понадобятся.
Сотрудник компании Virtu Андреа Литтл Лимбаго отмечает, что хотя TikTok уверяет, что данные пользователей из других стран они не хранят, поверить в это сложно. К тому же с конфиденциальностью данных, которые были собраны до февраля 2019 года, ничего не ясно.
Адира Левин, эксперт в области кибербезопасности, предупреждает, что нужно быть осторожными с разрешением доступа приложений к тем или иным данным. Поскольку чем больше таких возможностей доступа, тем менее мы защищены как пользователи.
Кроме того, трудно бывает отследить и с уверенностью связать кибератаки, кибершпионаж с жителями иностранных государств, а также понять, играют ли в этом какую-то роль приложения. При этом число подобных неприятных инцидентов только растёт.