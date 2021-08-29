Оценена безопасность приложения TikTok

Сотрудник компании Virtu Андреа Литтл Лимбаго отмечает, что хотя TikTok уверяет, что данные пользователей из других стран они не хранят, поверить в это сложно. К тому же с конфиденциальностью данных, которые были собраны до февраля 2019 года, ничего не ясно.

Адира Левин, эксперт в области кибербезопасности, предупреждает, что нужно быть осторожными с разрешением доступа приложений к тем или иным данным. Поскольку чем больше таких возможностей доступа, тем менее мы защищены как пользователи.

Кроме того, трудно бывает отследить и с уверенностью связать кибератаки, кибершпионаж с жителями иностранных государств, а также понять, играют ли в этом какую-то роль приложения. При этом число подобных неприятных инцидентов только растёт.