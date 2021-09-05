Определена главная причина популярности WhatsApp

Главной причиной такой популярности приложения для общения корреспондент считает социальную инфраструктуру, которая сложилась за более чем 10 лет. Ян Кум вместе с Брайаном Эктоном смог разработать надёжный сервис для быстрого и стабильного обмена сообщениями. Это привело к мощному сетевому эффекту, при котором система при подключении к ней новых пользователей становится более сильной и ценной.

Действие этого феномена доказывают и последние данные. Хотя в январе многие стали переходить на Signal и Telegram, уже в весенние и летние месяцы число пользователей Signal снизилось с 13 до 5 миллионов. В этот же период к WhatsApp подключились 600 миллионов человек.

Руководители и сотрудники зарубежных фирм, которые призывали коллег переходить на другие платформы с WhatsApp, так и не смогли добиться своего или получили результат лишь на короткое время. Работники всё равно возвращались к WhatsApp.