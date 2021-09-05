Определена главная причина популярности WhatsApp

Определена главная причина популярности WhatsAppНесмотря на проблемы с конфиденциальностью, приложение скачивают многие
Несмотря на скандал, связанный с конфиденциальностью персональных данных пользователь, пишет журналист Bloomberg Парми Олсон, мессенджер WhatsApp продолжает оставаться в топе по скачиванию и использованию. Даже Telegram и Signal, которые считаются более безопасными, не могут обойти его.
По данным аналитиков, WhatsApp загрузило на смартфоны более 6 миллиардов человек. По словам других экспертов, пользуется им более 500 миллионов человек. Через Telegram при этом общается только порядка 36 миллионов пользователей.
Главной причиной такой популярности приложения для общения корреспондент считает социальную инфраструктуру, которая сложилась за более чем 10 лет. Ян Кум вместе с Брайаном Эктоном смог разработать надёжный сервис для быстрого и стабильного обмена сообщениями. Это привело к мощному сетевому эффекту, при котором система при подключении к ней новых пользователей становится более сильной и ценной.
Действие этого феномена доказывают и последние данные. Хотя в январе многие стали переходить на Signal и Telegram, уже в весенние и летние месяцы число пользователей Signal снизилось с 13 до 5 миллионов. В этот же период к WhatsApp подключились 600 миллионов человек.
Руководители и сотрудники зарубежных фирм, которые призывали коллег переходить на другие платформы с WhatsApp, так и не смогли добиться своего или получили результат лишь на короткое время. Работники всё равно возвращались к WhatsApp.