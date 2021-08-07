Опубликована инструкция по созданию собеседника-робота во "ВКонтакте", Facebook и "Яндекс.Алисе"И описаны его преимущества для компаний
Сначала автор остановился на преимуществах таких разработок для организаций и их клиентов. Чат-боты могут помогать покупателям с выбором товара, оформлением заказа или просто рассказывать больше о компании, её продуктах.
У каждой из трёх платформ (“ВКонтакте”, “Яндекс.Алиса” и Facebook) - своя специфика. Именно поэтому, по словам Виктора, подход к созданию бота для всех них был разный. Такого чат-бота надо было “научить” по запросу предоставлять покупателям справочную информацию о товарах, а также данные об их наличии в регионе.
Чат-бота программисты поместили на сайт. “ВКонтакте”, как отмечает разработчик, предлагает создать ботов в виде сообщества, с которым пользователь общается в личных сообщениях. Переписку администратор может в любой момент посмотреть. Этот бот срабатывает, когда человек вступает в сообщество, пишет комментарий к записи и т.п. К сожалению, все варианты запросов здесь доступны только после нажатия кнопки “Начать”.
Примерно так же бот общается и на Facebook. Но чтобы настроить его, надо обращаться к дополнительным приложениям (Developers). Первое сообщение, которое увидит пользователь, здесь может быть уже любым.
“Яндекс.Алиса” - это помощник голосовой. Но к нему можно добавлять навыки - нужные ответы Алисы за вопросы пользователя и варианты для него на выбор (к примеру, несколько видов лекарств).
Сложнее всего, признаётся Виктор, пройти модерацию в Facebook. Тем не менее чат-боты очень облегчают жизнь как клиентам компании, так и её сотрудникам.