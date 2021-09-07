Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизни

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Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизниКаждый пользователь найдёт среди них что-нибудь интересное
На vc.ru вышла подборка лучших Telegram-ботов, благодаря которым можно смотреть фильмы, скачивать музыку и многое другое.
В список, составленный автором vc.ru, вошли 30 пунктов.
- Audio Bot. Понадобится тем, кто хочет бесплатно скачать музыку из VK и слушать её в любое время.
- Voicy. Если нужно аудиозапись превратить в текст, то поможет этот бот.
- Бот "Алёша". Переводит текст в голосовое сообщение.
- SaveAsBot. Позволяет скачать любой контент из Instagram и TikTok.
- Yandex.Translate. Быстро переведёт иностранные слова.
- Radio Bot. При помощи этого бота можно найти нужные записи радиоэфиров.
- Киноман. Позволяет узнать стоимость билетов в кино, расписание сеансов или выбрать фильм/сериал.
- Remind me. Напоминает о важных событиях.
- Video to GIF Converter. Предназначен для создание из видео GIF-анимаций.
- RSS4YOU. Позволит следить за новостями.
- Files Bot. Отправит другому пользователю или сохранит файлы.
- Gmail Bot. Это почтовый клиент Gmail.
- Andy English Bot. Поддержит диалог на английском языке.
- ImageSearch. Предоставит выбор из множества изображений.
- Tokentik. Загружает из TikTok видео без логотипа приложения.
- YoutubeMp3. Позволяет скачивать видео, аудио с YouTube.
- Stickers. Даёт возможность самостоятельно создать пакет стикеров.
- Avia Sales. Пригодится для поездок: помогает найти отели и билеты на самолёт.
- Searchee Bot. Предлагает Telegram-каналы по запросу.
- URL Uploade. Скачивает файлы по ссылке.
- Чтение книг онлайн. Можно читать книгу без загрузки.
- SaveAsBot. В ответ на отправленную ссылку из Instagram, Pinterest или TikTok отправляет файл.
- InMind. Поможет запомнить новые английские слова.
- Andy English Bot. Подойдёт для практики письменного английского.
- LikeBot. Прикрепляет реакции-эмодзи к разному типу контента.
- Instagram Papa. Формирует статистику подписчиков в Instagram.
- КриптоБот. Позволит узнать стоимость криптовалют.
- Сонник. Расшифровывает сны.
- Погода. Сообщит об изменениях погоды.
- Книги Флибусты. Помогает искать и скачивать литературу.