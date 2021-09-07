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Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизни

Каждый пользователь найдёт среди них что-нибудь интересное

На vc.ru вышла подборка лучших Telegram-ботов, благодаря которым можно смотреть фильмы, скачивать музыку и многое другое.