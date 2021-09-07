Приложения
Сегодня в 21:17

Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизни

Каждый пользователь найдёт среди них что-нибудь интересное
На vc.ru вышла подборка лучших Telegram-ботов, благодаря которым можно смотреть фильмы, скачивать музыку и многое другое.
Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизни

В список, составленный автором vc.ru, вошли 30 пунктов.

  1. Audio Bot. Понадобится тем, кто хочет бесплатно скачать музыку из VK и слушать её в любое время.
  1. Voicy. Если нужно аудиозапись превратить в текст, то поможет этот бот.
  1. Бот "Алёша". Переводит текст в голосовое сообщение.
  1. SaveAsBot. Позволяет скачать любой контент из Instagram и TikTok.
  1. Yandex.Translate. Быстро переведёт иностранные слова.
  1. Radio Bot. При помощи этого бота можно найти нужные записи радиоэфиров.
  1. Киноман. Позволяет узнать стоимость билетов в кино, расписание сеансов или выбрать фильм/сериал.
  1. Remind me. Напоминает о важных событиях.
  1. Video to GIF Converter. Предназначен для создание из видео GIF-анимаций.
  1. RSS4YOU. Позволит следить за новостями.
  1. Files Bot. Отправит другому пользователю или сохранит файлы.
  1. Gmail Bot. Это почтовый клиент Gmail.
  1. Andy English Bot. Поддержит диалог на английском языке.
  1. ImageSearch. Предоставит выбор из множества изображений.
  1. Tokentik. Загружает из TikTok видео без логотипа приложения.
Опубликованы 30 полезных ботов в Telegram на все случаи жизни
  1. YoutubeMp3. Позволяет скачивать видео, аудио с YouTube.
  1. Stickers. Даёт возможность самостоятельно создать пакет стикеров.
  1. Avia Sales. Пригодится для поездок: помогает найти отели и билеты на самолёт.
  1. Searchee Bot. Предлагает Telegram-каналы по запросу.
  1. URL Uploade. Скачивает файлы по ссылке.
  1. Чтение книг онлайн. Можно читать книгу без загрузки.
  1. SaveAsBot. В ответ на отправленную ссылку из Instagram, Pinterest или TikTok отправляет файл.
  1. InMind. Поможет запомнить новые английские слова.
  1. Andy English Bot. Подойдёт для практики письменного английского.
  1. LikeBot. Прикрепляет реакции-эмодзи к разному типу контента.
  1. Instagram Papa. Формирует статистику подписчиков в Instagram.
  1. КриптоБот. Позволит узнать стоимость криптовалют.
  1. Сонник. Расшифровывает сны.
  1. Погода. Сообщит об изменениях погоды.
  1. Книги Флибусты. Помогает искать и скачивать литературу.