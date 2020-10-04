Ошибка в приложении для гей-знакомств позволяла кому угодно зайти в профиль пользователя

Из-за уязвимости третьи лица могли зайти в пользовательский аккаунт, зная только адрес электронной почты, привязанный к нему. Ошибку обнаружил французский исследователь безопасности. Её уже устранили.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, нужно было ввести email в форму для сброса пароля. Сайт отправлял ответ, который можно было посмотреть через инструменты разработчика в браузере. В ответе содержался ключ, который было достаточно вставить в URL, чтобы получить доступ к аккаунту.

Как заявил представитель Grindr, в компании надеются, что данной уязвимостью не успел воспользоваться ни один злоумышленник.