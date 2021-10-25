Ozon по ошибке выслал миксер за 75 тысяч рублей вместо видеокарты

Автор - постоянный клиент Ozon и пользуется этой платформой уже много лет. Однако совсем недавно ему неожиданно пришёл не тот товар, который он заказывал. Причём заказал он видеокарту Gigabyte GeForce RTX 3060 12 ГБ стоимостью 75 тысяч рублей.

После получения посылки от курьера он обнаружил, что вместо графического ускорителя в коробке оказался миксер ZHM-150. При этом интересно, что адрес и все личные данные указаны были на посылке верно.