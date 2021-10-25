Ozon по ошибке выслал миксер за 75 тысяч рублей вместо видеокарты

Ozon по ошибке выслал миксер за 75 тысяч рублей вместо видеокартыИ пока что ситуация не разрешилась
Автор - постоянный клиент Ozon и пользуется этой платформой уже много лет. Однако совсем недавно ему неожиданно пришёл не тот товар, который он заказывал. Причём заказал он видеокарту Gigabyte GeForce RTX 3060 12 ГБ стоимостью 75 тысяч рублей.
После получения посылки от курьера он обнаружил, что вместо графического ускорителя в коробке оказался миксер ZHM-150. При этом интересно, что адрес и все личные данные указаны были на посылке верно.
В техподдержке автору ответили только через час вместо 15 минут. Сотрудница поддержки заверила, что направила всю информацию напрямую продавцу, в том числе фото полученного товара, и что необходимо дождаться ответа в течение двух дней. После просмотра профиля продавца пользователь начал подозревать, что такая «подмена» могла оказаться мошеннической схемой. Итог развития ситуации пока что неясен: автор ожидает ответа от продавца.