Перечислены 13 онлайн-сервисов для редактирования изображений

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Перечислены 13 онлайн-сервисов для редактирования изображенийНекоторые из них полностью бесплатные
Компания Click.ru выпустила в своём блоге на "Хабре" материал о сервисах, которые полезны всем, кто работает с визуальным контентом.
Всего в список вошли 13 сервисов.
- Canva. Здесь можно создать графику для разных целей. Есть платная и бесплатная версии. Существует приложение Canva для iOS и Android.
- Crello. Сервис схож с предыдущим, только внимание в нём чуть больше уделяется видео и анимациям. Точно так же есть приложение, платный и бесплатный вариант пользования.
- Pablo by Buffer. Удобен для работы над публикациями для соцсетей. При этом он полностью бесплатный.
- Picture.Plus. Можно добавлять текст на фото, стикеры, изменять фон. Сервис предоставляет пользователю все функции только по платной подписке. В бесплатной версии при применении большей части шаблонов на фото накладывается логотип, а также нет фоторедактора.
- Pixlr. Создан для обработки фотографий. Есть приложения для смартфонов, Windows, а также веб-версия. Широкий выбор инструментов, эффектов и пр. Есть платный доступ по подписке, есть бесплатный - с ограничением некоторых функций (например, доступны лишь самые базовые инструменты).
- Befunky. В приложении или на сайте сервиса можно создавать коллажи, графические элементы и улучшать фотографии. Пользоваться также можно платно и бесплатно.
- Piktochart. Подойдёт, если вы ищете сайт, где можно работать с графическими элементами. Но полноценно им пользоваться реально только за деньги.
- Photo Editor. Справится с самыми основными задачами типа обрезки фото или рисования на нём. Сервис бесплатный.
- Sumopaint. Здесь можно как создавать графику, так и обрабатывать изображения. По платному тарифу доступны все функции и без рекламы.
- Fotostars. Направлен на работу с фотографиями. Есть инструменты для ретуши, фильтры, эффекты и многое другое. Всё бесплатно.
- Fotoflexer. Напоминает предыдущий сервис, только этот на английском языке. Тоже всё предоставляется бесплатно.
- Ipiccy. Для начала работы достаточно просто перейти на сайт и загрузить фотографию. Платить за доступ к инструментам также не нужно.
- Remove.bg. За пару кликов удалит фон с фото. Правда, при бесплатном использовании у сервиса есть ограничения по количеству скачиваний.