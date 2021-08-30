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Перечислены 13 онлайн-сервисов для редактирования изображений

Некоторые из них полностью бесплатные
Компания Click.ru выпустила в своём блоге на "Хабре" материал о сервисах, которые полезны всем, кто работает с визуальным контентом.
Перечислены 13 онлайн-сервисов для редактирования изображений

Всего в список вошли 13 сервисов.

  1. Canva. Здесь можно создать графику для разных целей. Есть платная и бесплатная версии. Существует приложение Canva для iOS и Android.
  1. Crello. Сервис схож с предыдущим, только внимание в нём чуть больше уделяется видео и анимациям. Точно так же есть приложение, платный и бесплатный вариант пользования.
  1. Pablo by Buffer. Удобен для работы над публикациями для соцсетей. При этом он полностью бесплатный.
  1. Picture.Plus. Можно добавлять текст на фото, стикеры, изменять фон. Сервис предоставляет пользователю все функции только по платной подписке. В бесплатной версии при применении большей части шаблонов на фото накладывается логотип, а также нет фоторедактора.
  1. Pixlr. Создан для обработки фотографий. Есть приложения для смартфонов, Windows, а также веб-версия. Широкий выбор инструментов, эффектов и пр. Есть платный доступ по подписке, есть бесплатный - с ограничением некоторых функций (например, доступны лишь самые базовые инструменты).
  1. Befunky. В приложении или на сайте сервиса можно создавать коллажи, графические элементы и улучшать фотографии. Пользоваться также можно платно и бесплатно.
Перечислены 13 онлайн-сервисов для редактирования изображений
  1. Piktochart. Подойдёт, если вы ищете сайт, где можно работать с графическими элементами. Но полноценно им пользоваться реально только за деньги.
  1. Photo Editor. Справится с самыми основными задачами типа обрезки фото или рисования на нём. Сервис бесплатный.
  1. Sumopaint. Здесь можно как создавать графику, так и обрабатывать изображения. По платному тарифу доступны все функции и без рекламы.
  1. Fotostars. Направлен на работу с фотографиями. Есть инструменты для ретуши, фильтры, эффекты и многое другое. Всё бесплатно.
  1. Fotoflexer. Напоминает предыдущий сервис, только этот на английском языке. Тоже всё предоставляется бесплатно.
  1. Ipiccy. Для начала работы достаточно просто перейти на сайт и загрузить фотографию. Платить за доступ к инструментам также не нужно.
  1. Remove.bg. За пару кликов удалит фон с фото. Правда, при бесплатном использовании у сервиса есть ограничения по количеству скачиваний.