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Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисы

Все они устанавливаются на компьютер
Пользователь Overclockers под ником [Zero] поделился подборкой самых полезных современных компьютерных программ.
Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисы

Автор перечислил 36 приложений и сервисов, которыми он регулярно пользуется при работе на компьютере.

  1. Браузеры и расширения. Из браузеров пользователь отметил Google Chrome, Opera, Opera Developer, TOR. Из расширений - приложения для скачивания видеороликов, изображений, для блокировки рекламы, для парсинга, для составления списка ссылок на веб-странице.
  1. Adobe Photoshop. Популярный редактор изображений. В нём можно делать мемы, рекламные баннеры, аватарки и многое другое.
  1. AIDA64. Утилита, с помощью которой можно узнавать информацию о системе и софте, тестировать детали компьютера и отслеживать их температуру.
  1. AIMP. Это просто удобный плеер. Позволяет легко перематывать песни к нужному моменту.
  1. AutoHotkey. Программа для любителей игр. Позволяет создавать и исполнять скрипты.
  1. Avast. Неплохой бесплатный антивирус.
  1. CCleaner. С помощью этого приложения можно искать и удалять ненужные файлы.
  1. Cheat Engine. Будет полезна для геймеров.
  1. CrystalDiskInfo. Позволяет проводить диагностику состояния жёстких дисков и твердотельных накопителей.
  1. Daemon Tools. Программа для работы с виртуальными дисками CD и DVD.
  1. Discord. По мнению Zero, это лучший из существующих мессенджеров для любителей игр.
  1. FBReader. "Читалка", которая открывает практически все форматы файлов.
  1. Filezilla. Это FTP-клиент.
  1. Fraps. С ним удобно делать скриншоты в играх.
  1. Google Таблицы. Онлайн-инструмент, предназначенный для создания таблиц.
  1. K-Lite Codec Pack и Media Player Classic. Автор пользуется ими для просмотра видео (в том числе сериалов, фильмов и пр.), прослушивания аудио.
  1. Microsoft Office. Стандартный набор приложений Microsoft.
  1. MSI Afterburner. Позволяет разгонять видеокарту, мониторить её состояние, а также управлять системой охлаждения.
  1. Net Transport. С помощью него можно одновременно скачивать по ссылкам множество изображений и другого контента.
  1. Notepad++. Текстовый редактор, главный плюс которого - работа с файлами очень большого объёма.
Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисы
  1. OBS Studio. Программа, предназначенная для стримов и записи видео.
  1. OpenVPN. Приложение для смены IP-адреса.
  1. ShareIt. Позволяет быстро переместить файлы с компьютера на смартфон и обратно с помощью Bluetooth и Wi-Fi.
  1. Skype. Известное приложение для видеосвязи.
  1. Slack. Корпоративный мессенджер.
  1. Telegram. Мессенджер, у которого есть и версия для компьютера.
  1. Toshiba Bluetooth Stack. Необходимо для взаимодействия между различными Bluetooth-гаджетами.
  1. Vegas. Многофункциональный видеоредактор.
  1. uTorrent. Один из наиболее популярных торрент-клиентов.
  1. VeraCrypt. Позволяет зашифровать информацию.
  1. Virustotal. Этот ресурс оперативно проверит любой файл на наличие вирусов.
  1. Webmoney Keeper. Обеспечивает доступ к сервисам Webmoney Transfer, а также позволяет управлять электронными кошельками.
  1. WinRar. Популярный архиватор.
  1. XnView. Программа для быстрого просмотра изображений.
  1. Госуслуги. Позволяет быстро получить нужный документ, записаться к врачу и пр.
  1. Яндекс.Диск. Облачный сервис компании "Яндекс". На нём можно хранить различные файлы.