Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисы

Автор перечислил 36 приложений и сервисов, которыми он регулярно пользуется при работе на компьютере.

Браузеры и расширения. Из браузеров пользователь отметил Google Chrome, Opera, Opera Developer, TOR. Из расширений - приложения для скачивания видеороликов, изображений, для блокировки рекламы, для парсинга, для составления списка ссылок на веб-странице.

Adobe Photoshop. Популярный редактор изображений. В нём можно делать мемы, рекламные баннеры, аватарки и многое другое.

AIDA64. Утилита, с помощью которой можно узнавать информацию о системе и софте, тестировать детали компьютера и отслеживать их температуру.

AIMP. Это просто удобный плеер. Позволяет легко перематывать песни к нужному моменту.

AutoHotkey. Программа для любителей игр. Позволяет создавать и исполнять скрипты.

Avast. Неплохой бесплатный антивирус.

CCleaner. С помощью этого приложения можно искать и удалять ненужные файлы.

Cheat Engine. Будет полезна для геймеров.

CrystalDiskInfo. Позволяет проводить диагностику состояния жёстких дисков и твердотельных накопителей.

Daemon Tools. Программа для работы с виртуальными дисками CD и DVD.

Discord. По мнению Zero, это лучший из существующих мессенджеров для любителей игр.

FBReader. "Читалка", которая открывает практически все форматы файлов.

Filezilla. Это FTP-клиент.

Fraps. С ним удобно делать скриншоты в играх.

Google Таблицы. Онлайн-инструмент, предназначенный для создания таблиц.

K-Lite Codec Pack и Media Player Classic. Автор пользуется ими для просмотра видео (в том числе сериалов, фильмов и пр.), прослушивания аудио.

Microsoft Office. Стандартный набор приложений Microsoft.

MSI Afterburner. Позволяет разгонять видеокарту, мониторить её состояние, а также управлять системой охлаждения.

Net Transport. С помощью него можно одновременно скачивать по ссылкам множество изображений и другого контента.