Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисы

Приложения
Сегодня в 21:15
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Перечислены самые нужные на сегодня приложения и сервисыВсе они устанавливаются на компьютер
Пользователь Overclockers под ником [Zero] поделился подборкой самых полезных современных компьютерных программ.
Автор перечислил 36 приложений и сервисов, которыми он регулярно пользуется при работе на компьютере.
- Браузеры и расширения. Из браузеров пользователь отметил Google Chrome, Opera, Opera Developer, TOR. Из расширений - приложения для скачивания видеороликов, изображений, для блокировки рекламы, для парсинга, для составления списка ссылок на веб-странице.
- Adobe Photoshop. Популярный редактор изображений. В нём можно делать мемы, рекламные баннеры, аватарки и многое другое.
- AIDA64. Утилита, с помощью которой можно узнавать информацию о системе и софте, тестировать детали компьютера и отслеживать их температуру.
- AIMP. Это просто удобный плеер. Позволяет легко перематывать песни к нужному моменту.
- AutoHotkey. Программа для любителей игр. Позволяет создавать и исполнять скрипты.
- Avast. Неплохой бесплатный антивирус.
- CCleaner. С помощью этого приложения можно искать и удалять ненужные файлы.
- Cheat Engine. Будет полезна для геймеров.
- CrystalDiskInfo. Позволяет проводить диагностику состояния жёстких дисков и твердотельных накопителей.
- Daemon Tools. Программа для работы с виртуальными дисками CD и DVD.
- Discord. По мнению Zero, это лучший из существующих мессенджеров для любителей игр.
- FBReader. "Читалка", которая открывает практически все форматы файлов.
- Filezilla. Это FTP-клиент.
- Fraps. С ним удобно делать скриншоты в играх.
- Google Таблицы. Онлайн-инструмент, предназначенный для создания таблиц.
- K-Lite Codec Pack и Media Player Classic. Автор пользуется ими для просмотра видео (в том числе сериалов, фильмов и пр.), прослушивания аудио.
- Microsoft Office. Стандартный набор приложений Microsoft.
- MSI Afterburner. Позволяет разгонять видеокарту, мониторить её состояние, а также управлять системой охлаждения.
- Net Transport. С помощью него можно одновременно скачивать по ссылкам множество изображений и другого контента.
- Notepad++. Текстовый редактор, главный плюс которого - работа с файлами очень большого объёма.
- OBS Studio. Программа, предназначенная для стримов и записи видео.
- OpenVPN. Приложение для смены IP-адреса.
- ShareIt. Позволяет быстро переместить файлы с компьютера на смартфон и обратно с помощью Bluetooth и Wi-Fi.
- Skype. Известное приложение для видеосвязи.
- Slack. Корпоративный мессенджер.
- Telegram. Мессенджер, у которого есть и версия для компьютера.
- Toshiba Bluetooth Stack. Необходимо для взаимодействия между различными Bluetooth-гаджетами.
- Vegas. Многофункциональный видеоредактор.
- uTorrent. Один из наиболее популярных торрент-клиентов.
- VeraCrypt. Позволяет зашифровать информацию.
- Virustotal. Этот ресурс оперативно проверит любой файл на наличие вирусов.
- Webmoney Keeper. Обеспечивает доступ к сервисам Webmoney Transfer, а также позволяет управлять электронными кошельками.
- WinRar. Популярный архиватор.
- XnView. Программа для быстрого просмотра изображений.
- Госуслуги. Позволяет быстро получить нужный документ, записаться к врачу и пр.
- Яндекс.Диск. Облачный сервис компании "Яндекс". На нём можно хранить различные файлы.